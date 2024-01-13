مقدمة النشرة المسائية 13-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-01-2024

حربُ المئةِ يومٍ على غزةَ مصيرُها معلَّقٌ على جسرٍ انتخابي في اميركا، ومصالحَ شخصيةٍ لنتنياهو، وتبعيةٍ بريطانية تسحبُها واشنطن الى عمق البحر الاحمر ..حربُ الأنفاقِ السرية دخلتِ الممراتِ والمضائقَ المائيةَ فصارتِ الجبهةُ ..جَبَهات /والطُّوفانُ طَوَّقَ اسرائيل بحبلِ محكمة العدل الدولية التي ستبدأ المذاكرةَ في اساس الدعوى . مئةُ يومٍ جاءت بوقع مئة عام .. وبنتائجَ انتصرت فيها اسرائيلُ على الاطفال والمدنيين وأبقت اهدافَها بمعدلاتِ ما تحتَ الصِّفر فلا هي أَسقطت قياداتِ حماس ولا استَرجعت أسراها ولا فَككتِ القدرةَ العسكريةَ للمقاومة . اما نتائجُ جيشِ اسرائيل بالمَيدان فاختصرها بالعثور على صورةٍ بهية لمحمد ضيف .. والقبضِ على حذاء تُنسب هالتُه الى يحيى السنوار/ وما عدا ذلك فإنَّ النتائجَ العسكرية للجيش الاسرائيلي تعكِسُها صحفُ اسرائيلَ نفسِها وتتحدث عن مَسافة بعيدة عن القضاء على حماس / وتبعاً لتوصيف "يديعوت أحرونوت" فإن "إسرائيل سَقطت في بئرٍ عميقة منذ 7 أكتوبر"/ والبئرُ توسَّعت فغرقت في البحر الاحمر/./ اما على ضفاف البحر الابيض المتوسط اللبناني .. فجنَّاتٌ تَجري من تحتِها الانهارُ .. بِرَكٌ وسيولٌ تَجمعت في اكثرِ الايامِ دَفقاً للشتاء , وطُوفانٌ يُسبِّبُه حجمُ الاوساخِ المتراكمة في الطرقات والنُّفاياتِ التي أَغلقتِ الريغارات ومجاريَ الصرفِ الصِّحي . فورشُ البناء انهمرت وتداخلت معَ الامطار فكوّنت كتلةً وازنة " بتسد جبال " لاسيما في مجاري الضبية، فيما نهرُ الغدير كَرر اقوالَه وافعالَه السنوية، اما المأساةُ فقد وَقعت في النهر الكبير عكار عندما اجتاحتِ المياهُ الطرقاتِ والاراضيَ الزراعيةَ وتَضررت خِيمُ النازحين بسبب كثافة المتساقطات/ ومن بين المتساقِطاتِ كان وزيرُ الاشغال علي حمية متساقِطاً بين نهرٍ وبحرٍ وبِرَكٍ ومستنقعاتٍ/ تؤزارُه جرافاتُ الوزارة التي لمّت النُّفايات والاتربة فيما غاب وزيرُ الطاقة والمياه وليد فياض كغياب التيار عن لبنان منذ ايامٍ عدة/ والعاصفةُ جَرفت معها الثلوجَ عن سطح مجلس النواب، فاعلن رئيسُه نبيه بري استعدادَه للدعوة الى جلسة انتخابٍ لكنْ بمرشحٍ واحد هو سليمان فرنجية ، اما المرشحون الاخرون فقد ذوّبَهم بري بثلج كانون وقال :الباقونَ إما لم يَعُودوا موجودين أو لا يريدونَ الترشح"، وقد رد عليه رئيسُ مركَزِ التزلج الرئاسي في معراب /اذ اعلن الدكتور سمير جعجع الاستعدادَ لحضور أيِّ جلسةٍ بدوراتٍ متتالية حتى الوصولِ إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، لكنْ معَ الحفاظِ على حقّ كلِّ كُتلةٍ نيابية وكلِّ نائبٍ بالتصويت لمَن تَراهُ ويَراه مناسباً.واذ لم يكشف جعجع عن اوراقه الرئاسية قال نائب القوات بيار بوعاصي إنَّ قائد الجيش جوزيف عون ليس مرشحَنا ولكننا ندعمُه في حالِ لم يَعُدْ هناك أيُّ خِيارٍ آخر/ في حين أن الخُماسيةَ لا تستطيعُ فرضَه لأنها تَعلمُ بأنَّ القواتِ اللبنانية هي الممرُّ الالزامي /على نشرة الطقس الرئاسية هذه : لا تزال الانتخاباتُ في ديارِكم عائمة .