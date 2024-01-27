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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

2024-01-27 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

يَترنّح لبنان تحت تأثيرِ عاصفتين ..مُناخيةٍ طبيعيةٍ على بياض , و ماليةٍ ضَرَبتها الموازنةُ العامة التي تَركتِ الموظفَ على قارعة الضرائب / وما بين صَقيعٍ مُناخي وجَلْدٍ اقتصادي تَهبُّ رياحُ الخماسيةِ الرئاسية في مسعى وَضعِ الرسمِ التشبيهي للرئيس/./ ولدى كلِّ هذه المِلفاتِ المفتوحة صفر انتاج  يوازي أَصفارَ الموازنة، فيما مِيزانُ الحرارةِ الوحيدُ يُقاسُ من الجنوب ومدى اتساع رُقعةِ المواجهة مع العدو. فعلى مدى الايامِ الماضية ،  لم تَتركِ القيادةُ الاسرائيلية تهديداً إلا ومَرَّرته عبر إعلامِها واجهزتِها، وبينَها أنَّ بنيامين نتياهو قد يَتخذ قراراً في شأن جبهة الجنوب خلال ساعات/ لكنَّ هذه القنابلَ الصوتيةَ تطلقُها اسرائيل منذ الثامنِ من اكتوبر، وترفِقُها بأدواتٍ شَرطية، وتتوعدُ المقاومةَ اللبنانية بإبعادها عن الحدود، وتُنذر بتوغلٍ بَرٍّي محدود ، في وقت يُقرأُ التاريخُ البري مع اسرائيل  من عنوانه، وفي كلِّ حربٍ كان جيشُ العدو يقفُ على أطرافِ القرى الحدودية ولا يراها إلاَّ من خلفِ المَناظيرِ، لتنتهيَ معاركُه إما بالانسحابِ او الخَسارة . ومن المرجح ان تُبقيَ اسرائيل على تصريحاتِها الفَراغية في حرب الشمال ليضغطَ العدوُّ في قطاع غزة/ مركِّزاً على خان يونس، ومتحَدِّياً قراراتِ محكمةِ العدل الدولية، التي وَضعت له مُهلةَ شهرٍ للالتزام بتدابيرِ السلامة للفلسطنيين. ومنذ اليومِ الاول لحُكم العدل الدولية، شَرَعت اسرائيل بتطبيقِ كلِّ ما هو مخالِفٌ للانسانية / لاسيما بقصفِها المدنيين وتشريدِهم تحت ظروفِ الشتاء القاسية /ومعَ الضغطِ بالنار أَمطرتْ على المنطقة مقترحاتٌ دولية ابرزُها ما يجولُ به  وزيرُ الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في المنطقة،  وهو أَعلن أنَّ  تقدماً تَحَقق في مسعى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة. وينص مسعى كاميرون على مغادرة  قادةِ حماس الكبارِ القطاعَ بمن فيهم يحيي السنوار، وتشكيلِ حكومةٍ فلسطينية لإدارة الضِّفةِ وغزةَ بعد الحرب/  وليس واضحاً من هذه المبادرةِ البريطانية مدى استجابةِ حماس لها،  لكنَّ القسام رَدت بلُغةٍ  عسكريةٍ حاسمة  : على حكومة نتناهو توقُّعُ خبرِ مقتلِ كلِّ  الاسرى اذا استمرتِ الحرب . وتزامناً معَ شراءِ وقتِ الموت، كانت اسرائيل توسِّطُ الولاياتِ المتحدة لتخديرِ الاضطراب في البحر الاحمر، وقد طَلبت اميركا ودَّ الصين لهذا الهدف/ اذ اجرى مستشارُ الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان محادثاتٍ مع بكين للضغط على ايران لكي تضغطَ بدورها على الحوثيين لوقف هجماتِهم على السفن / وهذه الزَّوْبعةُ البحرية من تل ابيب الى اميركا فبكين وطهران لتصلَ الى صنعاء .. كلُّها يمكنُ اختصارُها برأس القرار الصالح، وهو وقفُ اطلاق النار في غزة ..عندئذٍ يعودُ البحرُ الاحمر الى هدوئه وعبور السفن بلا التفافِها عبر نقطة رأسِ الرجاء الصالح/./ والدوارُ البحري هذا .. نَختبرُه محلياً في رؤوس الخماسيةِ الباحثة عن رئيسٍ  لبنانيٍّ ضائع/ويمكنُ اختصارُ رحلتِها بتجميعِ اسماءٍ على المواصفات وترشيحِ ما تَوافقت عليه القوى السياسيةُ وعندئذٍ تُوضع في صندوقة الجلسات المفتوحة لينطلقَ الترسيم  البِري  الذي عليه ستقعُ مسؤوليةُ فتحِ الجلَساتِ وعدمِ الخروجِ منها حتى صِياحِ الرئيس .
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

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