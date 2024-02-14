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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

2024-02-14 | 13:15
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مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

مَنح الرئيسُ الشهيد رفيق الحريري خزاناً شعبياً لوريثِه السياسي بعد تسعةَ عشَرَ عاماً على الاغتيال / وأهداهُ من الضريح البساط َالازرقَ الممتدَّ على رُقعة وسطِ البلد/ لكنَّ زعيمَ تيار المستقبل تلقَّى الرسالةَ وآثر تأجيلَ استثمارِها لحين تأمينِ الظروف المناسبة لها وتوفيرِ خَيمتِها الحاضنة/./ وسعد المؤقت ادلى بين الجموع بكلامٍ لا يتخطَّى الامتنان / وهدَّأَ من رَوع جُمهوره بتَردادِ عبارة " كل شي بوقتو حلو" /  وطمأن نفسَه اولاً بأنَّ المستقبلَ لم يُصبحْ من الماضي،  قائلاً للحشود: سأبقى الى جانبِكم ومعكم/ وقولوا  للجميع إنكم عُدتم الى الساحة/ ومن دونِكم "ما في بلد ماشي"/./ لكنْ من هم الجميع ؟ والى مَن ارادَ الحريري توجيهَ الرسائلِ  بالحشدِ الملموس ؟/ الجوابُ اصعبُ من السؤال، اذ احتَفظ سعد الحريري بالكثيرِ من المفاتيح، وابقى على المداولاتِ سِريةً ما خلا دعوتَه التي مَرَّرها امام وفد القوات اللبنانية وفيها الذهابُ الى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية بمعزِلٍ عن الاسمِ والانتماءِ وتجنباً للعزل/./ وهي دعوةٌ من "مجرّب الى حكيم"/ وبحسَبِ الجدولِ المتاح فإنَّ هناك يومينِ اضافيينِ من اللقاءاتِ التي سيُجريها الحريري في بيتِ الوسط قبل ان يعودَ الى ابوظبي حيث مقرُّهُ الدائمُ حالياً وعاصمتُه الاقتصادية/./ 
وهذا المساء حسمها الحريري وعبر شاشة العربية مختتما الرابع َ عشرَ من شباط بعبارة : لن اعود عن قراري الان .وبهذا الخِيار يخبِّىءُ الحريري شارعَه الازرق ليومِه الابيض ../ ويتركُ لبنان على فُوَّهَةِ بركان , ليس سياسيا فقط وفي فراغٍ رئاسيٍّ وعاطفي بل في جنوح البلد الى حدود الحربِ الشاملة/./ وهذا ما تهدد به اسرائيلُ  لبنانَ كدولةٍ  بعدما  ضُربت من الاعلى واستُهدفت مدينةُ صفد الواقعة على بعدِ اربعةَ عشَرَ  كيلومتراً من اقربِ نُقطةٍ حدودية مع فلسطينَ المحتلة. وتُعتبرُ  صفد واحدةً من أكثرِ  المدنِ الفلسطنية ارتفاعاً عن سطح البحر وتُطِلُّ على بحيرة طبريا/ واعلنت وسائلُ  إعلامِ العدو انطلاقَ ثماني عملياتٍ من لبنان باتجاه صفد واصابةَ أحدِ المباني بشكلٍ مباشِر واكدت سقوطَ قتيلين هما مجندةٌ وجندي // ووقوعَ حوالَي خمسِ إصابات / إحداها بحالةٍ خطيرة .والملفتُ انَّ حزبَ الله الذي يُمطِرُ بياناتٍ يوميةً عن العمليات لم يَصدرْ عنه ايُّ تبنٍّ لقصفِ صفد. كما لم تعلِنْ ايُّ جهةٍ من فصائلِ المقاومة مسوؤليتَها عن هذا الاستهداف في العمقِ الاسرائيلي/./ ولم يَنتظرِ العدوُّ بيانَ التبني اذ عمد الى  تنفيذ موجةٍ موسعة من الاعتداءات طالت بلدات عدشيت/ والشهابية والصوانة ومرتفعاتِ الجَبُّور// ووقَع ثلاثةُ شهداءَ مدنيين من بينهم الفتى حسين محسن والطفلُ الرضيع "أمير محسن" اثر الغارةِ على الصوانة / بالاضافة الى والدتِهما روعة خضر المحمد// وعند القصفِ والرد  تراجعت حِدةُ التهديدات وتدخلت واشنطن على خطوط ترويض اسرائيل، اذ اعلن السفيرُ الاميركي في قطر ان  اسرائيل لا ترغب في التصعيد  . وبمُوجِب الضغط الاميركي واموالِ المساعدات التي وُعدت بها اسرائيل عسكرياً فإن تل ابيب من المرجح ان تبتلعَ تصريحات مسؤوليها وقادتها الحربية .
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

14-02-2024

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 13-02-2024

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