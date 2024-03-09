مقدمة النشرة المسائية 09-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 09-03-2024

في عيد " المعلم " ضَربَ الاستاذُ تلاميذَه ..أَلغى المسابقةَ التشاورية , وقال لزائريه من الاعتدال " وَفِّنِي التبجيلا " فأنا الرئيس .. والرئيسُ انا . وذهَبتْ كتلةُ الاعتدال الى موانىءِ عين التينة بهدف التزود ِ بمساعداتٍ سياسيةٍ تدفعُها الى تنشيطِ الخلايا والاستعدادِ لليومِ التالي في شهرِ رمضان او بعدَ عيدِ الفِطر، ومَنّتِ النفسَ بإحداثِ خرقٍ في جدار بعبدا، رافعةً الى بري نتائجَ التصحيحِ الاولى لاختبار التشاور، لكنَّ الاستاذ المُصحِّح رسّبَهم في القرار وأَعادَهم الى مقرِّه، وهو قال للجديد : انا اللي بحط آلية للمبادرة .. وما في رئيس غير رئيس المجلس . وبهذه الخريطة عاد الفراغُ الرئاسي الى الحلْقةِ المفرغة الموصولة على صاعق الجنوب، ولاسيما بعد تأكيد بري أنْ لا حلولَ طالما الهُدنة " مش ماشية " وأن دورَ هوكشتاين يأتي بعد الهدنة/./ وتتحركُ المساعي في المنطقةِ الرَّمادية بين نارَيِ الجبهتينِ في غزة والجنوب/ وبينَهما خطٌّ أزرقُ خَرَقه إطلاقُ نارٍ من جانبِه الجنوبي/ استَهدف دوريةً لليونفيل وأصابَ آليةً للجيش اللبناني/./ وبين المَيدانينِ استخدامُ الجوعِ السلاحِ الأشدَّ فَتكاً في حصار أهل القطاع / فيما مَيدانُ الجنوب على زِناده/ وعليه وزعَ حزبُ الله أذرعَه النيابيةَ والقيادية على مآتمِ الشهداء، وخلاصةُ القول إن رسائلَ تهديدِ لبنانَ مردودةُ لمُطلِقيها ولن تغيرَ في خِيارات المقاومة وأدائها/ وإن المقاومة لا تطلب دعماً من الشركاء في الوطن لكنها في المقابل لا تقبلُ طعناً تستفيد منه إسرائيل/./ وعلى نتائجِ المَيدان يُبنى المقتضى في التفاوض حيث انبرى الإعلامُ العبري إلى تعويم ما أسماها الفرصةَ الأخيرة/ وتحدث موقع "واللا" الإسرائيلي عن أن الجهودَ والمباحثاتِ لعقد صفْقة تبادلٍ مستمرةٌ/ ونَقل الموقع أن رئيسَ الموساد التقى رئيسَ ( السي آي إي) وليام بيرنز في إحدى الدولِ العربية/ وعن اللقاء قالت صحيفةُ معاريف إن هذه محاولةُ اللحظةِ الأخيرة قبل بداية شهرِ رمضان/./ والشهرُ الفضيل سيَحُلُّ على أهل القطاع بلا موائد/ وهم دخلوا منذ ثلاثة أشهر في زمن الصوم القسري بلا طعامٍ ولا ماء/ في ظِل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم/ ومنعِ وصولِ إمدادهم بأدنى مقومات الحياة/ وبعد الجسرِ الجوي وصناديقِه التي سَقطت كالصواريخ على رؤوس الغزيين/ واستمرارِ إغلاق المعابرِ البرية ووقفِ الحرب بأربعةِ فيتواتٍ أميركية في مجلس الأمن في تآمرٍ واضح مع إسرائيل/ ارتدى الرئيسُ الأميركي قناعَ الإنسانية على هيئة جسرٍ بحري لإمداد القطاع بالمساعدات/ مسبوقاً برحلةٍ أوروبية تجريبية تنطلقُ خلال الأربعِ وعشرين ساعةً المقبلة من قبرص إلى غزة وعلى متنها مئتا طنٍّ من المساعدات/ والجسرُ الأميركيُّ الموعود بعد ستين يوماً سيصلُ ساحلَ القطاع وقد قضى معظمُ سكانِه جوعاً/ ما يطرحُ التساؤلاتِ حول جدواهُ في ظل وجودِ عددٍ من المعابرِ البرية المقفلة بقرارٍ إسرائيلي وصمت عربي و دولي/./ وعلى متنِ المعاناة تُبحِرُ غداً خمسُ دولٍ عربية وتَرسو على الميناء السعودي في اجتماعٍ سداسي لبحث إنهاء الحرب في غزة وإدخالِ المساعدات والمرحلةِ المقبلة لإقامة الدولةٍ الفلسطينية الموعودة والتي لم تخرج من الورق لعقود.