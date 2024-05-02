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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-05-2024

2024-05-02 | 14:06
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مقدمة النشرة المسائية 02-05-2024

"رشوة" المليار يورو / هي حاصل زيارة ثنائي القطب الأوروبي إلى لبنان/./ ففي إطلالته الثانية على ملف النازحين السوريين اصطحب الرئيس القبرصي/ رئيسة مفوضية القارة الأوروبية/ أورسولا فون درلاين . ومن دون مناقصة على العرض والطلب/ جرت عملية مقايضة بقاء النازحين بمبلغ قدره مئتان وخمسون مليون دولار تدفع ابتداء من العام الجاري ولثلاثة أعوام إلى الأمام/ وهذه الحزمة ليست سوى فتات المساعدات/ إذا ما قيست بميزان الحسنات لتركيا / والتي تتقاضى ستة مليارات دولار سنويا/ بدل تحمل عبء النزوح/ / وبمفعول رجعي عن ثلاثة عشر عاما من عمر الأزمة/ يتبين أن لبنان علاجه  "تحميلة" / لخفض حرارة المواقف المطالبة بحل أزمة النزوح/ بعدما أصيبت الضفة الأخرى للأبيض المتوسط بالحمى وبعوارض ارتفاع الضغط.   فالتهديد بفتح المياه الإقليمية أمام قوارب الهجرة إلى بلاد أوروبا الواسعة/ أو باتخاذ قرار ترحيل النازحين إلى مناطق سوريا الآمنة دفع بالثنائي الأروروبي الى استعجال الخطى لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يحذف تحذيره وهدد بأن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى أوروبا/وعلى البند الأخطر الذي يهدد أمن لبنان/ انتقل الوفد إلى عين التينة ومن هناك دعا الرئيس نبيه بري إلى تواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية/./ وبصريح العبارة فإن المرجع الصالح لحل أزمة النزوح هو في التواصل المباشر مع ولي الأمر السوري/ وبإعداد بيانات مفصلة عن أحوال النازحين وشروط البقاء على من تنطبق عليهم مواصفات الملاحقة/ ورسم خريطة للمناطق الآمنة وهو ما كتب اللواء الياس البيسري أحرفه الأولى/ بعودة طوعية لأكثر من خمسة عشر ألف نازح/./ وللضغوط  على لبنان وجه آخر/آخر إصداراته طرح فرنسي لتسليم خريطته إلى إسرائيل ولبنان لخفض التصعيد/ مع التكتم على طرح التفاوض بين الطرفين في باريس/ وكسابقه هو طرح مكتوب بالحبر السري الإسرائيلي على أوراق فرنسية أميركية/ وموجه بالمسيرات الدبلوماسية إلى قاعدة حزب الله على الجبهة الجنوبية/ أما موقف الحزب فثابت على منصة واحدة من أن ما لم تحققه إسرائيل بالحرب / لن يحققه الوسطاء بأساليب دبلوماسية زائفة/ وعلى رسائل التهويل بالحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد لبنان/ جاء جواب المقاومة بعمليات استطلاع من الجو/ يرصد تحركات الجنود وتموضعهم/ وأماكن تمركز بطاريات القبة الحديدية/ وحتى تصوير المسيرات عن قرب من دون انكشاف عناصر المقاومة/ ولوهلة كادت العدسة تضبط بنيامين نتنياهو في وضعه المأزوم/ وهو يتحضر لاجتماع مجلس الحرب والكابينت الأمني السياسي الموسع الليلة لبحث صفقة التبادل والعملية الخاصة برفح / قبل أن يبرد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن رأس نتنياهو الحامي ويرد عليه بالقول : دعونا نركز على الأفعال وليس على الأقوال/ وبشهادة من الإعلام العبري نقلت القناة الثانية عشرة عن محلل سياسي إسرائيلي قوله : إن السنوار يعصرنا كالليمونة ، فهو يقرأ الخريطة السياسية والعسكرية في إسرائيل أفضل منا/./ وفيما العالم ينتظر رد السنوار من داخل الأنفاق/ احتلت فلسطين كل الساحات / ورفعها طلاب الجامعات الأميركية والأوروبية إلى مرتبة الدولة الحرة لا أقل/ ودفعوا ثمن احجاجاتهم ودعمهم للقضية/ اعتداءات واعتقالات مدفوعة الأجر لمرتزقة جندتهم الصهيونية العالمية/./  ويوازيهم خطرا/ عصابات الجرائم المنظمة في لبنان ولاسيما اولئك الذين كان الاطفال اهدافهم .  فاستدراج الاطفال والقصر عبر منصة "التيك توك"  هو عملية اشتركت فيها مجموعة متعددة الجنسيات من لبنان وسوريا وتركيا وقد حصلت الجديد على كامل اسماء الموقوفين لدى  مكتب جرائم المعلوماتية والذين يتوقع ان تفوق اعدادهم المئة.
مقدمة النشرة المسائية 02-05-2024

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