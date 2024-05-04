مقدمة النشرة المسائية 04-05-2024

هي من المرَّاتِ النادرة منذ بَدءِ الحربِ على غزة التي يتطورُ فيها مِلفُّ التفاوض ويبلغُ مرحلةَ الجِدِّيةِ المترافقة وراجماتٍ من الضغوطِ الاميركيةِ الاسرائيلية على حركةِ حماس// وفودٌ وشروط ووسطاءُ وأوراقٌ، وساعاتٌ وُصِفت بالدقيقةِ والعصيبة، والتي من شأنِها إمّا اعلانُ الاتفاقِ أو إنهيارُ المحادثاتِ لتتقدمَ لغةُ تصعيدِ النيران/ والضغوطُ في التفاوض شَملت أيضاً إقامةَ حماس في دولةِ قطر واستخدامَ سياسةِ الترغيبِ والترهيب الأميركية، لكنَّ الحركةَ أَعلنت أنّها ذهبت الى القاهرة بروحٍ إيجابية، وسَطَ توقعاتٍ بأنّها ستَبعثُ بردٍّ مكتوبٍ على مقترحٍ إسرائيليّ بشأنِ وقفِ إطلاقِ النار والإفراجِ عن الرهائن/ وفيما تحدثَ رئيسُ الوزراءِ الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت عن تصفيةٍ محتملة للقياديَيْن يحيا السنوار ومحمد ضيف، خَرجت أُولى ملامحِ السنوار عبر وول ستريت جورنال، التي نَقلت عن وسطاءَ عربٍ قولَهم إنَّ السنوار تحدَّث للمرةِ الاولى عن صفْقة الهُدنة، وذلك عبر ممثلي حماس، فاعتبر الصفقةَ هي الاقربُ حتى الآنَ لمطالبِ الحركة على الرَّغم من وجودِ بعضِ التحفّظات// ولبنان الذي يَنتظرُ هُدنةَ غزة على أحَرِّ من جمرِ الجنوب، وجدَ نفسَهُ عائماً على بحرِ نازحين بعدما تأكَّدَ أنَّ أزمتَهم أبدية.. وأنّهم باقونَ هنا بختمِ مفوضية// ولعلَّها من المراحلِ النادرة التي يتمكنُ فيها رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل من ضبطِ الرئيس نجيب ميقاتي متلبِّساً بمواقفِه وتصريحاتِه ومنزلقاً الى تعابيرَ رَسَمت علاماتِ استفهامٍ حول صفْقةٍ دُبِّرت في الإليزيه// واستفرادُ جبران بنجيب كمَنِ التَقَطَ كنزاً وأخَذَ عليهِ قَبولَه ببيعِ لبنانَ أو إيجارِه واستبدالِه الشعبَ اللبناني بالنازحينَ السوريين/ وقال باسيل إنَّ الاتحادَ الاوروبي "بدو يشغلّنا حرس حدود" مقترحاً ان يَفتحَ لبنان البحرَ للنازحين/ وشوفوا كيف بيدفعولنا المليارات/ وأعلنَ أنَّ التيارَ الوطنيّ سيخوضُ هذه المواجهةَ بكلِّ الوسائلِ المشروعة من دون التطلّعِ الى الوراء، حول مَنْ خانَ ومَن تخاذلَ او تَواطأَ وشجَّعَ النزوحَ وحرّضَ علينا// وكلامُ باسيل هذه المرةَ يَستحكِمُ بضُعفِ الموقفِ الرسميّ الذي أهدى الاوروبيينَ نزوحاً "ببلاش" وهم الذين قَصدوا بيروت لمنعِ تدفقِ الهجرة الى اوروبا فوَجدوا في المَيدانِ مسؤولينَ طَوْعَ البَنَان/ لكن ميقاتي اصدر بياناً كمن فَسَّرَ الماءَ بعد الجُهدِ بالماءِ/ فنفى عن الصفقةِ صِبغةَ الرشوة واعتبر ان هذه الهِبةَ غيرُ مشروطةٍ بتاتاً ويتمُّ اقرارُها من الجانب اللبناني حسَبَ الأصولِ المتبعة بقَبول الهِبات/ وشرح أنَّ كلامَه عن الهجرة الموسِمية الخاص بدول الجوار، القصدُ منه ليس تشجيعَ اللبنانيين على الهجرة كما زَعم البعض، بل فتحُ البابِ أمام فرصِ عملٍ موسِمية في الخارج، يعلَنُ عنها من الدول الأوروبية في حينه// وحتى لا يبقى الحِملُ ثقيلاً على كاهل ميقاتي، فإنه أَفرغَ مخزونَه على أَكتافِ الرئيس نبيه بري فدعاهُ الى عقدِ جلسةٍ نيابيةٍ عامة لمناقشة موضوعِ النازحين ووقفِ الاستغلالِ السياسي الذي وَصفه بالرخيص . وقبل الهجرةِ الموسمية، يتقدّم حالياً البحثُ عن الهجرة الفضائحية وبعضُها يَثبتُ كلَّ يومٍ تورطُه عن بعدٍ بمأساة التعدي وابتزازِ الاطفالِ والقُصَّر ، وهي شبكةٌ تتوسعُ وتَشهدُ على كشفِ المزيد من المتورطين ، وبعضُهم رهنُ التحقيقِ لدى جرائمِ المعلوماتية فيما البعضُ الآخر مُتوارٍ خلفَ حسابات التيكتوك . ولتشعُّبِ هذا المِلف وتداخُلِ مُجرميه فإنه بات يَستلزمُ حضورَ الدولة بكامل اجهزتِها وفكَّ لُغزِ المتورطين والعصاباتِ المتخَفِّيةِ وراء شبكاتٍ الكترونية .