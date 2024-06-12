مقدمة النشرة المسائية 12-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2024

اصطدم الشهر الثامن بجدار الحرب الشاملة / لكن القبة السياسية الاميركية التقطت كرة النار على الجانبين في محاولة لاعادتها الى قواعد اشتباكها/./ مئتان وخمسة عشر صاروخا برعبها وصفارات انذارها هطلت مطرا ناريا على صفد ونهاريا وشرق حيفا وصولا الى شمال غور الأردن / وكان مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع الهدف الابرز من ضمن بنك اهداف للمقاومة التي طال عمقها مدى يفوق العشرين كيلومترا/./ فالصواريخ جاءت انقضاضية على فعل ارتكبته اسرائيل عندما اغتالت ارفع قائد عسكري لحزب الله في بلدة جويا، الحاج أبو طالب / مسؤول ميداني برتبة لواء كان يشرف على خطوط النار في فرقة النصر التي تتولى العمليات العسكرية من جنوب نهر الليطاني الى بنت جبيل وصولا إلى مزارع شبعا/ صنفته اوساط الحزب ضمن مسؤولي الجيل الاول الذي انخرط في قتال حرب البوسنة أوائل التسعينيات/ ولقيمته العسكرية الرفيعة جاءت الصواريخ اكثر رفعة بالعدد وتحولت سماء المستوطنات الى خيوط بيضاء متشابكة / اما الرد الاسرائيلي فلا يزال مستمرا على قرى عدة بقصف وغارات لم تحيد حتى فرق المسعفين الذين يهرعون للانقاذ. وأطبقت الغارات الاسرائيلية المنازل على اصحابها وبينها منزل في ياطر، حيث نجا صاحبه بأعجوبة وسحب من تحت الانقاض على وقع هتافات للمقاومة/./ وفي تشييع الشهيد ابو طالب قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إنه "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل/./ ومنعا للفراغ في الجبهات كان النائب حسن فضل الله يؤكد: عندما يرتقي من المقاومة قائد شهيدا يحمل الراية قائد آخر ونواصل التقدم إلى الأمام/./ ولأن جبهتي الجنوب اللبناني والشمال الفلسطيني شهدتا على اكثر الايام النارية منذ الثامن من تشرين، فقد ادخلت الدبلوماسية الاميركية هذا المستجد ضمن المفاوضات التي يجريها وزير الخارجية انطوني بلينكن في الدوحة ويستكتشف فيها رد حماس على المقترح الاميركي/ ومع تأهب اسرائيل في الشمال قال بلينكن : هناك ستون ألف إسرائيلي لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب صواريخ حزب الله، و نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب جديدة هناك/ وايد بلينكن الحل الدبلوماسي في جبهة لبنان ، وهذا ما يدفع نحو تفعيل الخطوط بين بيروت وواشنطن والابقاء على القنوات مفتوحة على اسلاك الرئيس نبيه بري والموفد الاميركي اموس هوكستين. وتتحدث المصادر عن وساطة طلبها هوكستين لقيام حزب الله باقناع حماس بالقبول بالمقترح الاميركي،غير ان بلينكن بنفسه يقيم حاليا في دوحة الوساطات التي تستضيف حماس على ارضها، وقد اعلن وزير الخارجية الاميركية بعد لقائه امير قطر ووزير خارجيته ان هناك فجوات في مواقف حماس واسرائيل يمكن جسرها. واذ اوضح البيت الابيض ان ملاحظات حماس على المقترح طفيفة ,طالب بلينكن ب(نعم) واضحة من الحركة مضيفا أن مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس ذاتها في شهر ايار الماضي، وشدد على ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له موافقة إسرائيل على مقترح الصفقة المعروض/./ وقياسا مع اصعب الحروب واطولها واشدها تعقيدا في المفاوضات، فإن حلقة دورانها النارية تنحني امام قدرة اللبنانيين على اللف والدوران في الملف الرئاسي / فالتيار اختتم جولة مبادرته .. الاشتراكي سبقه الى مسك الختام .. والاعتدال يحلل بين المبادرتين .اما الرئيس .. فسيحتاج اولا الى وقف اطلاق النار السياسي والذي دخل مدار العصفورية وقاد الدكتور سمير جعجع الى ان " يحكي متوالي " ويرد على الرئيس نبيه بري بلهجة نصف الثنائي .