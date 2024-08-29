مقدمة النشرة المسائية 29-08-2024

عند لحظة التفاوض كانت اسرائيل قد تدرجت بالحرب وتضرجت بدماء الفلسطينيين على ضفتين: غزة والضفة الغربية/ وبدأت تنفيذ حلم قديم دونته كتب الصهاينة ويقضي باقتلاع شعب من ارضه ومخيماته لنشر اوسع البؤر الاستيطانية// هي الحرب المستمرة منذ العام ثمانية واربعين/ والتي لم تستلق يوما على حل او هدنة او اتفاق،/ ولم تكن اسرائيل مرة على استعداد لصوغ اتفاقيات بقدر مهاراتها في صناعة الحروب الممتدة من فلسطين الى لبنان فسوريا واليمن/ وبلا هوادة، يمضي العدو في حربه على الضفاويين تحت مسمى المخيمات الصيفية، والتي اغتالت فيها اليوم احد أكثر الفلسطينيين شجاعة، والذي اكتسب لقبه من افعاله المقاومة حتى صار في عمر السادسة والعشرين "ابو شجاع".// محمد جابر قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس/ هو أحد أكبر المطلوبين لإسرائيل بعد نجاته أربع مرات من محاولات اغتيال، وقد استشهد فجرا في "نور شمس" وصار نورا لشمس فلسطين ونضالها/ وفي مسارها الانحداري نحو القتل والتشريد والعزل، فإن اهداف بنيامين نتنياهو اغتيال الاتفاق والاستمرار بالحرب الى ما بعد الانتخابات الاميركية،/ يقرر بعدها مسارا دمويا اخر تبعا لهوية سيد البيت الابيض// في الهوايات السياسية الداخلية، كشف السفير المصري في لبنان علاء موسى عن "همهمة" للخماسية وبدء تثاؤب رئاسي، متحدثا عن عودة العمل لحلحلة الشغور/ وهو قال للجديد إن هذا العمل لا يزال في مرحلة الإعداد بعد توقف دام فترة طويلة نتيجة اتجاه الانظار بالكامل إلى التصعيد في الجنوب والمنطقة// لكن على مرصد الرئيس السابق ميشال عون، فإن القصة صارت دولية معربا عن خشيته من وجود خطط من الخارج لهذا الفراغ ولهذا الاهتراء/ والرئيس المؤسس لجهنم والذي ترك السلطة على دمار شامل، وجد نفسه بين اركان المحللين الذين يرصدون اخطاء الغير/ وهو اكتشف ان هناك اخطاء ارتكبها الرباعي الخارج من التيار/ وفي معاينته طموحات النواب الاربعة ضبط عليهم آثارا رئاسية ومسحوقا من الميول السياسية.. لذلك "عم نشيلن" أو "عم يطلعوا"،/ لكن عون لم يكتشف بعد المساحيق البلهاء لدى تيار وطني لم يعد حرا وبات مقيدا بنظام الولي الباسيل.. يعمل وفق رياح تياره السياسي/ ومن هؤلاء من تسلموا وزارة الطاقة وبعدما قهروا اللبنانيين بالظلام لزموا الحملة الاعلامية الى باخرة الأم تي في/ وهذه الباخرة رست اليوم على ميناء قضائي.. في خطوة تكاد تكون الأصح بين كل ما سبق من مزاعم واكاذيب واختلاق روايات من قلب العتمة// لم تكن لدى التيار الوطني على مدى سنوات جرأة الاحتكام الى القضاء/ فشكرا للتيار والمر وطربون الحبق وكيل الادعاء.. لأن القضاء سيظهر الغباء، والشكر موصول بشبكة من الكهرباء السياسي الاعلامي حيث بات ميشال المر موظفا عند ندى البستاني/ أجيرا بثمن على سعر السوق بعدما استثمر سابقا بسعر رخيص يتناسب مع اوصافه وقيمته// ميشال المر, صبي الندى اصبح اليوم مكلفا بمهمة تقديم الإخبارات بعدما لجمت البستاني نفسها عن هذه المهمة واختبأت خلف تويتات على منصة اكس/ وحبة الندى.. تدير مهمتها على ضوء الشموع، وهي التي أجبرت فلول موظفيها في وزارة الطاقة على إطفاء البلد ومنع الحل بهدف الضغط من اجل تمرير سمسمرات الفيول ورواسبها/ رسبت البستاني في وظيفتها فاستأجرت باخرة اعلامية تدير الحملات من منصتها/ وبناء عليه تقدمت الأم تي في بإخبار.. مصدره "إم خبار" ندى البستاني.