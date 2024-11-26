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ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

2024-11-26 | 13:35
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مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

تُفرِغُ اسرائيل مخازنَ النار قبل وقفِ اطلاق النار, اثنتا عشْرَةَ ساعةَ بارودٍ ووسائدِ جَمر/ نِصفُ نهارٍ من الشُّهب والكتلِ النارية تتلقّاها الأبنيةُ ببيوتِها التي كانت تَعتقد بانها في أمان/ لكنَّ العدوَّ الاسرائيلي يَستثمرُ في كلِّ دقائقِ ما قبلَ اعلانِ الاتفاق ويجمّع يوماً دموياً تدميرياً يسابِقُ فيه اليومَ التالي// بيروت تحت حصارٍ من الغارات/ صور وصيدا والبقاع.. فيما صَعِدتِ الضاحية على جَناح الخرائطِ المتفجرة، وانضمّتِ المباني التي كانت على قيد الظهور الى اخواتها تحت الركام. هو خطُّ نارٍ سيمتدُّ حتى ما قبلَ ظهرِ غد الاربعاء، حيث من المقرر ان يعلِن رئيسُ حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد قليل التزامَ اسرائيل وقفَ اطلاقِ النار، ثم تتولى اميركا وفرنسا اعلانَ الاتفاق عند العاشرة من مساء اليوم بتوقيت بيروت متضمِّناً البنودَ ومندرجاتِها، من القرار 1701 مرورا بالقرار 1559، على ان يبدأَ سَرَيانُ مفعولِ الاتفاق عند العاشرةِ من صباح الغد/ وسيرحبُ لبنان بالتزامن مع واشنطن وباريس بصدور الاتفاق، فيما يرأَسُ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي جلسةَ مجلسِ الوزراء بنصابِ الثُّلُثين/ والمفارقة ان الجلسةَ التي ستبحث انتشارَ الجيش في الجنوب وتطبيقَ القرار الدولي، سيَغيبُ عنها وزير الدفاع موريس سليم ما سيعرقلُ بدوره مشاركةَ قائدِ الجيش العماد جوزاف عون في الجلسة/ اما وزراءُ التيار الوطني الحر فلن يَحضروا.. بداعي السفر/ وربما كان على اميركا وفرنسا ولبنان والعدو الاسرائيلي تتبُّعُ الحركةِ الملاحية لوزراءِ التيار قبل التهوّرِ باعلان وقفِ اطلاقِ النار.. لأنَّ السياحةَ تتفوّقُ على ايِ اتفاق// هذه لحظاتٌ عصيبة في تاريخِ لبنان، الدفاعُ فيها يتغيّب عن الدفاع ويقرّر البقاءَ عند خطِ الهجوم على الحكومة ورئيسِها/ وهذا هو التيار.. الوطنيُ اسمياً.. المنسحبُ من الوطنية على زمنِ الأخطار والذي يتخلّى عن مسؤولياتِه في أحلكِ الظروف.
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

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26-11-2024

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