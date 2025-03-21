مقدمة النشرة المسائية 21-03-2025

البلدياتُ قَرّبتِ المَسافات وأول الفتوح.. كسروان/ فالسِّباقُ الى معركة الانتخابات المحلية بدأت بلمِّ الشملِ البلدي والعائلي/ وتزامناً معَ عيدِ الام تحالفَ نبعُ الحنانِ الكسرواني منصور غانم البون مع القوات بعد غربة طويلة / وانطلقتْ جولةُ البلدياتِ والمخاتير في كل لبنان والموصولةُ بالتوزيع العائلي والمناطقي/ واذا كانت هذه المعركةُ اهلية بمحلية إلا أنها ترسُمُ ملامحَ الانتخابات النيابية وتقرأُ في طالِعها وطلائعِها/ إذ تَختلطُ الأوراقُ وتُنسَجُ التحالفات.. وتَجتمع الأضدادُ وتَفتَرِقُ بحَسَبِ ما تَقتضيه اللحظةُ الانتخابية والمصلحةُ السياسية/ لذلك سيَخضعُ قانونُ الانتخاب لعمليةِ تشريحٍ على طاولة اللجانِ النيابيةِ المشتركة مطلَعَ الأسبوع، للبحث في الاقتراحِ المقدَّم من النائب علي حسن خليل حول انتخابِ النوابِ الستةِ المغتربين وإدخالِ صوتٍ تفضيليٍّ ثانٍ على القانون/ وأولُ "فيتو" على الاقتراح رفَعَه جبران باسيل الذي قال إنَّ المعركةَ الفعلية في انتخابات 2026 هي كسرُ احتكارِ الثنائيِّ الشيعي لطائفته وإنْ بنائبٍ واحد أيّاً يَكُن// وعلى الوَتَرِ عينِه، قال رئيسُ الحكومة نواف سلام للعربية إنَّ صفحةَ حزبِ الله انطَوَت بعد البيانِ الوَزاري وشعارَ "جيش وشعب ومقاومة" أصبح من الماضي/ وأضاف أن إسرائيل تتذرَّعُ بسلاح حزبِ الله للبقاء في الجنوب/ وهذا مخالِفٌ للقانونِ الدولي والتفاهماتِ الأخيرة والدولةُ وحدَها هي المسؤولةُ عن تحرير الأراضي/ والجهاتُ الدوليةُ تؤكدُ أن الجيشَ يقومُ بدورٍ جيد في الجنوب// كلام سلام تزامَنَ وجولةً على الحدود الجنوبية قام بها وفدٌ عسكريٌّ ودبلوماسيٌّ أميركيٌّ وأوروبي، يرافقُ لجنةَ الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار والجيشَ اللبناني/ لكنَّ الكلامَ ومعاينةَ الواقعِ بالعين المجردة لم يُصرفا على أرض المَيدان/ حيث تنصَّلَت إسرائيل من الاتفاقِ قبل أن يجِفَّ الحِبرُ على ورقِه/ وتحولت لجنتُه الخماسية وعرابُ الاتفاق الجنرالُ الأميركي إلى مُراقِب للخروقاتِ والاعتداءاتِ الإسرائيلية التي حاصرتِ البلادَ من جنوبها إلى شرقها/ ومِثلَ لبنان تحلَّلَ الرئيسُ الأميركي من المرحلةِ الثانية لوقف إطلاقِ النار في غزة/ وأعلن أنه يدعمُ بالكامل ما تقومُ به إسرائيل/ ولاقاهُ في موقفه مبعوثُه إلى المنطقة ستيف ويتكوف الذي تبنَّى معادلةَ التفاوضِ بالنار/كوسيلة ضغطٍ على حماس/ وفي القطاع المحمول على النار أعادت إسرائيل تهديدَها وأعلن وزيرُ الحرب يسرائيل كاتس أنه سيَستخدمُ كلَّ وسائلِ الضغط بما فيها تطبيقُ خُطةِ ترامب للتهجير الطَّوْعي/ وترامب كان مَزْهُوَّاً اليومَ وهو يعلنُ فخرَ الصناعةِ الحربية/ وخَصَّص مؤتمراً صُحُفياً موسعاً في البيت الأبيض للكشف عن جوهرةِ سلاحِ الجوF47، وهي أولُ طائرةٍ تنتمي إلى الجيل السادس وتتمتعُ بمِيزاتٍ فوقَ صوتيةٍ متطورةٍ وقادرة على حمل طائراتٍ مسيّرة/ وباعتدادٍ قال ترامب: من خلال هذه الطائرة سنسيطرُ على السماء ونأمُلُ ألَّا نَستخدمَها للحرب بل للردعِ وللدفاع/ والأهمّ أعلن ترامب أنه سيَبيعُ الطائرةَ إلى الحلفاء/ ومن خزائنِهم وجيوبِهم سيَسترِدُّ كُلفةَ الإنتاجِ من المستهلك.