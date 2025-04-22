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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 22-04-2025

2025-04-22 | 13:07
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مقدمة النشرة المسائية 22-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 22-04-2025

متأثِّراً بالعاصفةِ الرملية ولونِها الأصفر/ سيَقعُ لبنان في قبضة طقسٍ مِصريِّ الهوى يَعْلُوهُ الغبارُ حتى صباحِ الجُمُعة/ والغبارُ الحاجِبُ للرؤيةِ أمنياً وسياسياً يبقى إسرائيلياً لكنْ من دون تحديدِ زمنٍ لنهايتِه، وهُو مفتوحٌ على اغتيالاتٍ وقصفٍ وخرقٍ للقرار الدولي واتفاقِ اطلاق النار/ وبتفلُّتٍ من قواعدِ الاتفاق يُقْدِمُ العدوُّ على تصفياتٍ لم تتحقَّقْ في الحرب وظَلَّت أسماؤها على جدول الانتظار، وبينها اليومَ الدكتور الجامعي حسين عطوي القياديُّ في قوات الفجر التابعةِ للجماعة الاسلامية/ وعطوي الذي نَجا من الاغتيالِ العامَ الماضي، احتَفَظت اسرائيل بسِجِلَّاتِه، وتَتَبَّعَت مسارَه لتنفيذ غارةٍ على سيارتِه عند مُفتَرق بعورتا القريبة من الجية- الدامور/ الطيرانُ المسيّر لاحَقَ كذلك آليةً على اطراف بلدة الحنية في قضاء صور/ واستهدفَها بصاروخَينِ ما اسفر عن استشهاد شخصٍ وسقوطِ اصاباتٍ/ ورَفَع حزبُ الله سقفَ الإدانة معتبراً أنَّ هذا العدوانَ المتواصل يُحتّمُ على الدولةِ اللبنانية أن تتحملَ مسؤولياتِها الوطنيةَ الكاملة، وأن تَخرُجَ من موقِع المتفرّجِ ‏العاجز، وألّا تَكتفيَ ببياناتِ الإدانة التي لم تُجْدِ نفْعًا ولم تَردعِ العدوّ، وأنْ تقومَ بخُطُواتٍ فاعلةٍ وجادةٍ وعاجلة ‏على كلِّ المستويات وبجميع الوسائلِ المتاحة./ ولم يبدِّلْ لبنانُ الرسميُّ في قواعده الدبلوماسيةِ او يَرفَعْ من حِدَّتها وحافَظَ على الخِطابِ عينِه، فاكد رئيسُ الجمهورية جوزاف عون انَّ استمرارَ الاحتلالِ الاسرائيلي لخمسِ تلالٍ لا يساعدُ على استكمال تطبيقِ القرار 1701 وانتشارِ الجيش حتى الحدود/ وعن السلاح قال: نحن نَسعى لمعالجة الأمورِ بالطرقِ الدبلوماسية، مؤكدا انَّ أيَّ موضوعٍ خِلافي يجبُ أنْ يُحَلَّ بالتواصلِ والحوار معَ الآخَر/ وكلام عون جاء امام رئيسِ المجلسِ الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غُبَاش الذي قال: لقد وَضَعْتُم على أنفسِكم عهوداً/ وأَداؤكم وأَداءُ الحكومةِ يؤكدُ أَننا امام عهدٍ جديد/ معرباً عن ثقته بأنَّ لبنان مقبلٌ على نقلةٍ نوعية/ فيما تمنى الرئيس عون عودةَ الاماراتيينَ الى ربوع لبنان ووضْعَ ما حصلَ في السابق وراءَ ظهرِنا والنظرَ الى الأمام/ ومن القاهرة لفتَ موقفُ وزيرِ الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بعد لقائه نظيرَه اللبناني يوسف رجي، عندما تحدث عن ضرورة الضغطِ على اسرائيل لانسحابها من الاراضي المحتلة كافةً، ولاسيما النِّقاطِ الخمس وتطبيقِ القرار 1701 بكامل مندرجاتِه من دون انتقائيةٍ وإعادةِ إعمارِ ما دمَّرته الحرب/ أمّا الوزير رجي فقد سبَقَتهُ انجازاتُه الدبلوماسية قبل وصولِه الى القاهرة ولاسيما عندما قَرَّر استدعاءَ السفيرِ الإيراني مجتبى أماني في اليوميْنِ المقبلين على خلفيةِ ما كَتَبَهُ على مِنصة إكس، حول حصريةِ السلاح واعتبار ِسحبِه مؤامرةً ضد الدول/ ولسببٍ لا يتعلقُ باستدعاء رجي، اعلنتِ الخارجيةُ الايرانية انَّ المحادثاتِ على مستوى الخبراءِ بين اميركا وايران ستُعقَدُ يومَ السبت بدلاً من الاربعاء بالتزامُنِ معَ حضورِ رئيسَيْ وفْدَيِ التفاوض/ ولن تتسعَ روما يومَ السبت إلَّا لحزنِها ولمراسمِ وَداعِ البابا فرنسيس في ساحة بازيليك القديس بطرس/ وطلب البابا الراحلُ  في وَصيَّتهِ أنْ يوضَعَ في تابوتٍ من الخشب تحت التُراب/ ويُكتَبَ على ضريحه فقط فرنسيسكو من دون مظاهرَ مُلفِتة، وأنْ يَتكفَّلَ بدفنِه شخصٌ غريب.
مقدمة النشرة المسائية 22-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

22-04-2025

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