مقدمة النشرة المسائية 11-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 11-05-2025

قبل ان يَعْمر البلد.. أُعيد اعمارُ البلديات/ قطعَ لبنان نِصفَ الطريقِ البلدي ونَجحَ في تنظيمِها بمرحلتيْها جبلاً وشَمالاً/ لينطلقَ الاحد المقبل الى بيروت والبقاع.. على ان يَختتِمَ رحلةَ الاقتراع في الجنوب وعلى ترابِ الجنوب عَشيةَ احيائِه اليوبيلَ الفضي للتحرير/ وعلى الرَغمِ من ان الشَمال راكمَ اكبرَ نسبةِ تجاوزاتٍ وشكاوى.. غيرَ ان العمليةَ الديمقراطية وحِدّةَ التنافس والاوراقِ الانتخابية تَغلّبت على كلِ الثُغرات، وتمكّنت وِزارةُ الداخلية من تجاوزِ العقبات او استدراكِها للوصولِ الى يومٍ بلدي حُرّ// أُغلقت صناديقُ الاقتراع عند السابعة على نسبةٍ بلغت أربعةً وثلاثينَ في المئة في الشَمال وستةً وأربعين في عكار/ لكنها سَجّلت اكبرَ نسبةِ عجائبَ من نوعِها/ فالحلفاءُ في المدينة.. خصومٌ في القرية/ الاحزابُ أحزاباً في قضاء.. وعائلاتٍ في أقضيةٍ أخرى/ اما الاكثرُ غرابةً فهو مشاركةُ شخصٍ من الجنسيةِ السورية في عمليةِ الاقتراع في بلدة تل حميره، مستخدِماً هُويةً لبنانية/ وتلك قد تكونُ عمليةَ جَسِّ نَبْض لاقتراعِ النازحينَ السوريين في انتخاباتٍ مقبلة/ طالما أنهم مُقيمون ولا حلولَ لعودتِهم حتى بعدما أَصبحت بلادُهم تحتَ ادارةٍ سياسيةٍ جديدة وتَجوبُ العالَمَ شرقاً وغرباً// والعمليةُ البلدية أشرفَ عليها اليوم أيضاً رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون قبلَ ان يغادرَ الى دولةِ الكويت، حيثُ وصَلها تلبيةً لدعوةٍ من أميرِ الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي كانَ في استقبالِه على ارضِ المطار الى جانب وليِ العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح/ وفي تصريحٍ له من مطار الكويت، اكد الرئيس عون أن الزيارةَ فرصةٌ للتأكيد على ان اللبنانيينَ يَنتظرون عودةَ أشقائِهم الكويتيين إلى بلدِهم الثاني لبنان/ وإذ تستمرُ الزيارةُ الرسمية يومين، نَفت مصادرُ اميركيةٌ للجديد مشاركةَ لبنان وسوريا وفِلسطين في ايِ اجتماعٍ رباعي او خماسي في المملكةِ العربية السُعودية بينَ ترامب ووليِ العهدِ السُعودي محمد بن سلمان/ وقالت مراسلةُ الجديد في واشنطن أنْ لا صِحةَ لهذه الانباء التي يَتِمُ تداولُها على نطاقٍ واسع/ وقُبيلَ وصولِ الرئيس الاميركي الى السُعودية، تَظّهرتِ الخلافاتُ الى العلن معَ اسرائيل/ وقال رئيسُ وزرائِها بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تَطلُبُ الإذنَ من واشنطن بشأنِ خُططِها الحربية في قطاعِ غزة/ وأمامَ لجنةِ الخارجية والأمن قال نتنياهو : سَمِعتُ في وسائلِ الإعلام أنني وترامب في قطيعة، لقد نجحَ السفيرُ الأميركي لدى تل أبيب مايك هاغابي في تحقيقِ هدفِه// ورداً على اعتزامِ ترامب اعلانَ الدولةِ الفِلسطينية من السُعودية قال نتنياهو: لا أعتقد أنكم ستَسمعون عن دولةٍ فِلسطينية.. والحديثُ عن وجودِ شرخٍ معَ واشنطن له أسبابٌ سياسية/ وما سيُثيرُ غضبَ نتنياهو النووي، ان المفاوضاتِ الاميركيةَ الايرانية قَطعتِ اليوم جولةً رابعة بنجاح.. وأنّ مبعوثَ ترامب ستيف وتيكوف سيقودُ من جهةٍ ثانية محادثاتٍ معَ حماس عن طريقِ مِصر وقطر للتوصّلِ الى اتفاقٍ موسّع في غزة.