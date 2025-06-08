الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-06-2025

2025-06-08 | 12:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2025

في كشف هو الثاني للمنطقة نفسِها طُلب الى الجيش اللبناني الدخول الى منطقة مدمرة في الليلكي لمعاينتها بالتنسيق مع لجنة مراقبة ِوقف ِ  الاعمال ِالعدائية العدائية بحثا عن انشطة عسكرية مزعومة .
ووفق معلومات رسمية فان الجيش كشف بعد ظهر يوم الخميس على المنطقة قبل تدميرها وارسل صورا تؤكد خلّو  المكان من اي منشأت ٍ عسكرية .
وتزامن الكشف مع تحليق لمسيّرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية والتي لم تخرج من دخان دمارها بعد .
وهذا الواقع الامني المستجد يبدو انه سيتشكل ضغطا متزايدا على الحكومة والعهد لوضع ملف السلاح على البند العاجل دون ابطاء / وهي الورقة الاسرائيلية الاميركية التي ستشهد على مرحلة تبدو غيرَ مسبوقة في استمثار الوقت وتسريع عجلاته.
ولكن الجيش اللبناني بدا حاضرا لكل المهمات وهو لبّى طلب الكشف سريعا واستقدم اليات للحفر في المنطقة محور الشكوى فارضا طوقا امنيا في محيط انتشاره .
وتتسارع التطورات الامنية على زمن لا يزال لبنان فيه ضمن منطقة الاعياد فيما سيعود رئيس الحكومة نواف سلام في الساعات  المقبلة الى بيروت بعد رحلة خاصة الى الخارج ويستعد المسؤولون  اللبنانيون لاستقبال الزائرين من الموفدين الفرنسيين والاميركيين مطلع الاسبوع المقبل .
وفي سباق زمني مع امواج غزة .. 
اقترب ملح البحر من النار واصبحت سفينةُ كسرِ الحصار  ..على بعد اميال قليلة من شاطىء غزة ما يضعهُا في مرمى الشِباك الاسرائيلي وحيتانه .
مادلين ذلك الاسمُ الذي اندلع َمن ريّسةِ البحار وسيدة ِالصياديين الاولى ستدخل في غضون ساعات المياهَ الاقليمية َالفلسطينية بعد ان تجتازَ مياهَ مصر. وتتهيأ المسيرات الاسرئيلية لتطويق اسطول الحرية وامر وزيرُ الحرب 
يسرائيل كاتس جيشَه بعدم السماح للسفينةبالعبور  قائلا: إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف إلى منع تزويد حماس بالسلاح. ووصف المتضامنين على متن السفينة بـ"اللاساميين ".
وفي اتصال مع طبيب السفينة  الفرنسي باتيست اندري  المشارك في اسطول الحرية اوضح ان اي هجوم اسرائيلي سيتم اليوم او غدا لكنه قال اننا نتسم بالهدوء والاستعداد ولن نلجأ للعنف ورجّح ان يتم اعتقال الناشطين من افراد السفينة وسجنُهم  مضيفًا ان مستقبلَنا ليس بأدينا وكشف اندري عن 
سفن اخرى قادمة الى بحر غزة لمواصلة الضغوط وكسر الحصار . 
وفي عملية كسر حصار لبنانية اقدم تسعةَ عشر َ سجينا لبنانيا اليوم على عملية هروب جمَاعي من سجن فصيلة غزير بعد ان شعروا ان الامن مستبب
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

08-06-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
Play
2025-06-07
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

2025-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025
Play
2025-06-06
Play

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025

2025-06-06

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025