مقدمة النشرة المسائية 08-06-2025

في كشف هو الثاني للمنطقة نفسِها طُلب الى الجيش اللبناني الدخول الى منطقة مدمرة في الليلكي لمعاينتها بالتنسيق مع لجنة مراقبة ِوقف ِ الاعمال ِالعدائية العدائية بحثا عن انشطة عسكرية مزعومة .

ووفق معلومات رسمية فان الجيش كشف بعد ظهر يوم الخميس على المنطقة قبل تدميرها وارسل صورا تؤكد خلّو المكان من اي منشأت ٍ عسكرية .

وتزامن الكشف مع تحليق لمسيّرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية والتي لم تخرج من دخان دمارها بعد .

وهذا الواقع الامني المستجد يبدو انه سيتشكل ضغطا متزايدا على الحكومة والعهد لوضع ملف السلاح على البند العاجل دون ابطاء / وهي الورقة الاسرائيلية الاميركية التي ستشهد على مرحلة تبدو غيرَ مسبوقة في استمثار الوقت وتسريع عجلاته.

ولكن الجيش اللبناني بدا حاضرا لكل المهمات وهو لبّى طلب الكشف سريعا واستقدم اليات للحفر في المنطقة محور الشكوى فارضا طوقا امنيا في محيط انتشاره .

وتتسارع التطورات الامنية على زمن لا يزال لبنان فيه ضمن منطقة الاعياد فيما سيعود رئيس الحكومة نواف سلام في الساعات المقبلة الى بيروت بعد رحلة خاصة الى الخارج ويستعد المسؤولون اللبنانيون لاستقبال الزائرين من الموفدين الفرنسيين والاميركيين مطلع الاسبوع المقبل .

وفي سباق زمني مع امواج غزة ..

اقترب ملح البحر من النار واصبحت سفينةُ كسرِ الحصار ..على بعد اميال قليلة من شاطىء غزة ما يضعهُا في مرمى الشِباك الاسرائيلي وحيتانه .

مادلين ذلك الاسمُ الذي اندلع َمن ريّسةِ البحار وسيدة ِالصياديين الاولى ستدخل في غضون ساعات المياهَ الاقليمية َالفلسطينية بعد ان تجتازَ مياهَ مصر. وتتهيأ المسيرات الاسرئيلية لتطويق اسطول الحرية وامر وزيرُ الحرب

يسرائيل كاتس جيشَه بعدم السماح للسفينةبالعبور قائلا: إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف إلى منع تزويد حماس بالسلاح. ووصف المتضامنين على متن السفينة بـ"اللاساميين ".

وفي اتصال مع طبيب السفينة الفرنسي باتيست اندري المشارك في اسطول الحرية اوضح ان اي هجوم اسرائيلي سيتم اليوم او غدا لكنه قال اننا نتسم بالهدوء والاستعداد ولن نلجأ للعنف ورجّح ان يتم اعتقال الناشطين من افراد السفينة وسجنُهم مضيفًا ان مستقبلَنا ليس بأدينا وكشف اندري عن

سفن اخرى قادمة الى بحر غزة لمواصلة الضغوط وكسر الحصار .

وفي عملية كسر حصار لبنانية اقدم تسعةَ عشر َ سجينا لبنانيا اليوم على عملية هروب جمَاعي من سجن فصيلة غزير بعد ان شعروا ان الامن مستبب