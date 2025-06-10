مقدمة النشرة المسائية 10-06-2025

على مرأى من ممثلي الدولِ المانحة لاعادةِ اعمارِ لبنان من دمارِ العدوانِ الاسرائيلي، يقدِّمُ الثنائيُّ الشيعي حزبُ الله وأمل أَسوأَ اداءٍ مَيدانيٍّ ضد قواتِ حِفظ السلام اليونفيل ومراجِعَ دينيةٍ ويُسقِطُ عِمامتَها ارضاً// قواتُ الطوارئ الدولية التي تنضوي تحت عديدِها دولٌ يستضيفُها لبنان لاعادة اعمارِه وبينَها فرنسا المتبرعةُ اليومَ فقط بخمسةٍ وسبعين مِليونَ دولار هي نفسُها مَن يتِمُّ تجريدُها في الجنوب من هيبتِها وحِيادِها وقُبعاتِها الرافعةِ لواءَ السلام/ وفي الوقت لذي لم يَضرِبْ حزبُ الله كفاً لاسرائيل على عدوانيتِها المتكررة قصفاً واغتيالاتٍ ويعلنُ التزامَه خِيارَ الدولة، فإنه يُعطي الإذنَ لمجموعاتٍ تحت مُسمَّى الاهالي لتسديدِ الكفِّ على وَجَناتِ افراد اليونفيل/ ومنذ ان بدأت هذه الحوادثُ تتكررُ من قريةٍ الى قرية، فإنَّ ثنائيَّ امل وحزبِ الله لم يوعِزْ بوضعِ حدٍ لهذه العدوانية او يحاسِبْ فاعلاً واحداً ويُسَلِّمْهُ للدولة ليكونَ عِبرة للآخَرين/ لا بل "فلت الملق" واصبحتْ دورياتُ اليونيفيل "ملْطشة" لاولاد الحي/ وفي بيانٍ لحركة امل أنّ اليونيفيل شَكّلت طَوالَ وجودِها في الجنوب الشاهِدَ الدوليَّ والعمليَّ الحي على تمادي العدوانيةِ الإسرائيلية، وأنَّ الاحتلالَ يسعى الى حِياكةِ مؤامرةٍ ضد هذه القوات انتقاماً منها ومن لبنان. ودعت الى الوقوفِ جميعاً والحِرصِ الدائم على احتضانِ هذا الشاهِدِ الدولي، الذي بات خلال مسيرتِه في لبنان جُزءاً لا يتجزأُ من نسيج الجنوبيين// هو بيانٌ ظَلَّ على ورقٍ حيث أنَّ الاعتداءاتِ على اليونفيل تتِمُّ في مَعاقِلِ امل من قرى بدياس الى دير قانون وصولا الى المنصوري في قضاء صور/ اما حزبُ الله فقد التَزَمَ الصمتَ على مثلِ هذه الحوادثِ المتكررة فهل هناك حزبٌ ثالث في الجنوب؟،// لا مسؤوليةَ ثالثةً خارجَ الثنائي الذي لم يكتفِ بعدم ضبطِ بِدعة "الاهالي" بل اشتركَ في المؤامرة التي قال إنها تُحاكُ ضد قواتِ حِفظ السلام/ وظَهرَ متفرِّجاً من اعتداءٍ الى اعتداء مكلِّفاً الأهاليَ بالمزيد من ضربِ الكفوف معَ رشقِ افرادِ القوات الدولية بالعباراتِ المسئية المترجَمة اثناء عملياتِ الطردِ بالانكليزية/ والمؤامرةُ انّ اسرائيلَ واميركا اللتينِ تسعيانِ الى عدم التجديدِ لقوات اليونفيل قد انضمَّ اليهما اليومَ الحزبُ والحركةُ عبر دفعِ قواتِ السلام الى طلبِ المغادرة طوعياً ومن دون فيتو اميركي/ والاعتداءُ معَ الاذى البالغِ امتدَّ الى العِماماتِ معَ التعرضِ بالضرب للشيخ ياسر عودة ابنِ مدارسِ السيد العلامة محمد حسين فضل الله/ وبينما كانت عائلةُ الشيخ عودة على ركام منزلها المدمر في الضاحية.. كَمَن مختارُ الباشورة كامل شحرور للشيخ وأَبْرَحَه ضَرباً اثناء خروجِه من عمله في مكاتبِ السيد فضل الله/ حيث سَقطت عِمامتُه ارضاً وتعرّضَ للاهانة على يد مختارٍ يُفترضُ انه يمثلُ الضابطةَ العدلية/ واشار المحامي حسن بزي بوَكالتِه عن الشيخ عودة الى انه سيتقدمُ بدعوىً ضد المختار لدى النيابةِ العامةِ التمييزية بعدما أَطلعَ وَزارةَ الداخلية على الحادثة/ والى انْ تُرفَعَ البَصَماتُ عن مختار الباشورة وانتمائه السياسي فإنَّ وَزارةَ الداخلية مطالَبةٌ بنزعِ ختمِ المَخْتَرة عنه ومحاسبتِه الفورية لكونِ افعالِه كانت جُرماً مشهوداً/ وَصْمَاتُ العارِ هذه على لبنان كانت تُصرَفُ تحت انظارِ مؤتمرٍ دولي يَتوَسَّلُ فيه هذا البلدُ كلَّ عربيٍّ واجنبي لتحصيلِ كُلفةِ اعادةِ اعمارِه/ كما انَّ اليونيفل نفسَها كانت في هذا النهارِ تُبرِمُ اتفاقَ شَراكةٍ معَ وَزارةِ الدفاع اللبنانية لمنحِها هِبةً مخصّصةً لتأمينِ حاجاتِ المؤسسةِ العسكرية في مجالَي المحروقاتِ والتغذية// وفي السراي الحكومي اعد الرئيس نواف سلام خريطةَ عملٍ تقودُها الحكومةُ بهدف الحصولِ على تمويلٍ لاعادة تأهيلِ الخِدمات الاساسية والبُنيةِ التحتية التي تَضرَّرت جراءَ الحربِ الاخيرة/ واوضح سلام حاجةَ لبنانَ الملِحةَ للدعم الدولي، وخصوصاً وأن الدمارَ هائلٌ/ واعلن رئيسُ مجلسِ الإنماء والإعمار محمد قباني أنَّ عمليةَ إعادةِ الإعمار ستبدأُ نهايةَ هذا العام/ والدَّفعةُ الأُولى لهذا المؤتمر كانت بتقديمِ فرنسا مِنحةً بقيمة خمسةٍ وسبعين مِليون دولار لإعادة الإعمار/ وذلك بالتزامُنِ مع وصولِ المبعوثِ الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت حيث جال على المسؤولينَ اللبنانيين على ان يجتمعَ هذا المساء برئيسِ الجمهورية العماد جوزاف عون العائد من الاردن.