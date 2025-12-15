مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025

هو موسِمُ الهِجرة من الشَّمال إلى الجنوب/ وإن كانت هجرةً موسميةً دبلوماسية إلا أنها ضَربت مواعيدَ جديدة/ بعد اتِّضاحِ الرؤية// بالعينِ المجرَّدة/ وفي جولةٍ فوقِ العادة عَبَر السفراءُ المعتمَدون والقائمون بالأعمال والملحَقون العسكريون الجِسرَ الفاصِلَ بين الضِّفتَيْن/ فشاهَدوا الليطاني عن قُرب/ وعلى خُطى خُطةِ الجيش ومراحلِها التنفيذية الأولى/ تنَقَّلوا بين المواقعِ ودخلوا الأنفاق/ ووَقَفوا على مَرمَى حجرٍ من النِقاطِ المحتلة/ يتقدمُهم سفراءُ واشنطن وباريس والرياض والقاهرة// في مَحضرِ الجولة سَجَّل "زوارُ الجنوب" إشادتَهم بحِرَفية وعملِ الجيش/ والعلاقةِ الجيدة معَ اليونيفيل والميكانيزم/ وتعاونِ الأهالي معَ ما يُرسِيهِ من بناء الثقة بينَهم وبين المؤسسةِ العسكرية/ وتلَقَّوْا أجوبةً مُقْنِعة على الأسئلة التي طرحوها/ وخَتَموا المحضرَ بأنْ كان من الضروريّ الاستماعُ إلى الرواية في مقابل السردية الإسرائيلية/ وعلى أملِ الزياراتِ المقبلة انتهتِ المَهمة/ ليبدأَ العملُ الجِدي في إعدادِ التقاريرِ وإرسالِها بالبريد العاجل إلى دولِهم وإداراتِهم// وتكتسب الجولةُ الدبلوماسيةُ المطعَّمة بالعسكر أهميتَها من كونِها تأتي على مَشارفِ انتهاءِ المرحلة الأولى وسبلِ الانتقالِ إلى يومِ الخُطة التالي في حصر السلاح وكيفيةِ تجاوُزِ العراقيل/ ومن كونِها جاءت عَشيةَ استحقاقاتِ ما قبلَ الأعياد/ من اجتماع باريسَ الرُّباعي مسبوقاً بالاجتماع الثاني للميكانيزم "بحُلَّتِه الجديدة"/ وإلى أنْ يَخترقَ المصريُّ الأجواءَ اللبنانية في مَهمةٍ "مكررة"/ ثَبَّت رئيسُ الجمهورية معادلةَ التفاوض بديلاً من حربٍ لن تؤديَ إلى ايِّ نتيجةٍ سوى التسبُّبِ بمزيد من الأذى والخرابِ للبنانَ واللبنانيين/ مشيراً إلى أنَّ الاتصالاتِ مستمرةٌ في الداخلِ والخارج لتثبيتِ الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضاتِ عبر لجنة الميكانيزم/ على هذه الدَّعَامة أرسى مواقفَه السياسية/ "بإسنادٍ" من الجولة الدبلوماسيةِ المَيدانية/ في وقتٍ كان توم براك يلتقي بنيامين نتنياهو في تل أبيب/ وإن لم يَرشَحْ من اللقاءِ الثنائي سوى الحوارِ البنَّاء بهدفِ تحقيق السلام والاستقرار الإقليميَّين/ وهو ما التَقَطه مَرصدُ "هآرتس" بحديثِه عن شكوك في أن تُعطيَ واشنطن الإشارةَ لإسرائيل بالتصعيد/ وبحَسَب كاتبِها "تسفي برئيل" فإنَّ الحديثَ يدورُ عن تفاهماتٍ حول لبنان سَواءً بشأن الجدول الزمني أو بما يتعلقُ بالإنجازات المطلوبة في كلِّ مرحلة/ وسَطَ تقديرٍ بأنَّ واشنطن ستوافقُ على منح لبنان تمديداً لشهرَين إضافيَّين/ وكانت لافتةً إشارةُ الصحيفة إلى أنَّ هذه الأجواءَ تتوافقُ معَ تصريحاتٍ أدلى بها المبعوثُ الأميركي توم باراك حول أنَّ فكرةَ نزعِ سلاح حزبِ بالقوة غيرُ واقعية/ وأن علينا أن نسألَ أنفسَنا كيف نَمنعُ التنظيمَ من استخدام سلاحِه؟ ما قاله براك يتقاطعُ معَ ما أدلى به السفيرُ الأميركي ميشال عيسى وهو أنه إذا لم يكنْ ممكِناً نزعُ السلاح/ فسيَتعينُ علينا احتواؤُه// سفيرانِ وموقفٌ واحد واتصالاتٌ ولقاءاتٌ مكوكيةٌ عابِرة للحدود.. والأمان للبنان.