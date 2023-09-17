الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

اصطدام سفينتين قرب إسطنبول

2023-09-17 | 11:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اصطدام سفينتين قرب إسطنبول
اصطدام سفينتين قرب إسطنبول



أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.
وقال مصدر في الدائرة للوكالة: "اصطدمت سفينة New Legend  التي يبلغ طولها 228 مترا بسفينة الحاويات Elbsun التي يبلغ طولها 141 مترا، عند رصيف أخيركابي في بحر مرمرة"، وأضاف أن "سفينة New Legend ترفع علم هونغ كونغ وكانت في طريقها من روسيا إلى ماليزيا، وأن سفينة الحاويات Elbsun ترفع علم البرتغال".
وأكد خفر السواحل التركي أنه لم تقع إصابات جراء الحادث، كما لم يتم تسجيل أي أضرار بالبيئة.
مقالات ذات صلة
اصطدام سفينتين قرب إسطنبول

فن و منوعات

منوعات

اسطنبول

سفينة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ناسا" تعلن عن إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في المريخ.. سيقدم مساعدة كبيرة لرواد الفضاء
بالفيديو- روبوتات تقتحم مباراة وتخيف الجماهير

اقرأ ايضا في منوعات

"تيك توك" تراقب موظفيها.. بدأت باستخدام سياسة صارمة للتأكد من عملهم في المكاتب
Play
09:28

"تيك توك" تراقب موظفيها.. بدأت باستخدام سياسة صارمة للتأكد من عملهم في المكاتب

بدأت شركة تيك توك في استخدام برنامج داخلي جديد يسمى MyRTO، لمتابعة وتنفيذ سياستها الصارمة بعودة موظفيها إلى المكتب بعد عدم التزامهم بالقرار الصادر قبل نحو عام، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

09:28

"تيك توك" تراقب موظفيها.. بدأت باستخدام سياسة صارمة للتأكد من عملهم في المكاتب

بدأت شركة تيك توك في استخدام برنامج داخلي جديد يسمى MyRTO، لمتابعة وتنفيذ سياستها الصارمة بعودة موظفيها إلى المكتب بعد عدم التزامهم بالقرار الصادر قبل نحو عام، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ادعاءات صادمة ضد الممثل الشهير راسل براند
Play
07:08

ادعاءات صادمة ضد الممثل الشهير راسل براند

واجه الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي راسل براند اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء.

07:08

ادعاءات صادمة ضد الممثل الشهير راسل براند

واجه الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي راسل براند اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء.

"سرطان ينتشر".. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية
Play
06:51

"سرطان ينتشر".. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية

كشفت تقارير صحفية عن "معضلة كبيرة" تواجه المدارس البريطانية، فيما وصفها خبير تربوي بـ"السرطان الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

06:51

"سرطان ينتشر".. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية

كشفت تقارير صحفية عن "معضلة كبيرة" تواجه المدارس البريطانية، فيما وصفها خبير تربوي بـ"السرطان الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023