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بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني

2023-09-19 | 02:30
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بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني
بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني

افادت وكالة "سماي نيوز عربية" بأن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق حلم طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه، خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.
وانتشر مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بعد منعه من لقاء "الدون"، بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أصداءه وصلت إلى إدارة نادي النص
فبعد وقت قصير من انتشار الفيديو، أدخل الطفل إلى غرفة رونالدو لمقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، وفق لقطات نشرها النصر لاحقا.
وكتب حساب النادي السعودي على منصة "إكس"، "توتير" سابقا، مع الفيديو: "كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك".
 
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