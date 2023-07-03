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2023
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حزب الله دان العدوان الصهيوني على جنين: نشيد بالتصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل
11:50
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على جنين : نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة
10:46
جيش العدو الإسرائيلي يقصف مسجد الأنصار.. ماذا يحدث في جنين؟
05:32
رياض طوق يشرح تفاصيل جديدة حول حادث بشرّي .. "على الجيش اللبناني ان يوضح!"
04:00
احمد سعد الى القضاء بعد ازمته في تونس
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2023-07-03 | 12:54
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13:15
"الجديد" تواكب الاجواء من بشري بعد حادثة القرنة السوداء... للمتابعة مباشرة:
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13:34
وضع هنيبعل القذافي الصحي الى تراجع تدريجي.. والحكومة الليبية تطلب من لبنان فتح قنوات الحوار حوله
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البطريرك الراعي من بشري: نحن نؤمن بالدولة ونحن نعرف حدودنا ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة
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13:02
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2023
12:54
النشرة الجوية 3-07-2023
10:43
عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من كنيسة السيدة في بشري
10:11
قبلة جريئة بين محمود نصر و باميلا الكيك في الحلقة الاولى من كريستال تعرضهما للانتقاد
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