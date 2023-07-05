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2023
02:15
مسؤول مصري يكشف حقيقة تقديم لحوم حمير بفندق في الغردقة
15:05
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة
13:41
الضباط "السمان" في العراق.. إما التخسيس أو عدم الترقية
06:16
استنفار للجيش اللبناني لمنع جرافة الاحتلال الاسرائيلي من اكمال عملها عند الحدود في ميس الجبل
05:55
بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 05-07-2023
2023-07-05 | 12:51
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نشرة الطقس المسائية 05-07-2023
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النشرة الجوية 04-07-2023
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محليات
02:39
حزب الله عن الإجراءات "الإسرائيلية" في بلدة الغجر: ندعو الدولة اللبنانية والشعب الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال!
فن
02:33
دينا الشربيني تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة
منوعات
02:15
مسؤول مصري يكشف حقيقة تقديم لحوم حمير بفندق في الغردقة
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02:39
حزب الله عن الإجراءات "الإسرائيلية" في بلدة الغجر: ندعو الدولة اللبنانية والشعب الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال!
2023-07-02
إمام وسويف في بيان مشترك: ما حصل في القرنة السوداء محزن وأليم ونحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية
06:22
صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري
02:14
حمية: مرافئ لبنان تقع على خطوط النقل البحري العالمية وجاهزة لاستثمار الشركات الدولية
2023-03-26
إطلاق نار في هامبورغ المانيا وسقوط قتيلين
08:09
شاروخان يتعرض للإصابة في أميركا وهذا وضعه الصحي
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بالفيديو
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زوجة غسان حاصباني تكشف عن تفاصيل لقائها معه
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النائب غسان حاصباني يعبر عن حبه لزوجته
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12:51
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10:03
إدي معلوف : الحوار على سليمان فرنجية مرفوض ولا نريد رئيسا بـ 67 صوتا
09:29
إدي معلوف: "مش موافقين على اسم سليمان فرنجية ونقطة عالسطر" ويجب استكمال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية
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