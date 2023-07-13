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05:47
شرف الدين: قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان تعسّفي ومرفوض
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فوج الهندسة في الجيش اللبناني يقوم بعملية مسح لمكان الانفجار الذي وقع امس في بلدة البستان الحدودية
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2023-07-13 | 13:06
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النشرة الجوية 13-07-2023
النشرة الجوية 13-07-2023
النشرة الجوية 13-07-2023
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08:32
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": مزارع شبعا هي منطقة حدودية بين لبنان وسوريا والحكومة السورية أكدت على أحقية المطالب اللبنانية بأن منطقة "مزارع شبعا" لبنانية
2023-03-21
وزير الصحة فراس الأبيض لـ"الجديد": لن نتجه نحو دولرة أسعار الادوية
07:23
بري: متمسكون بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين كاملة
14:09
رسالة احتجاج من أبو فاعور إلى سفيرة اليونان: سهى بشارة تضفي شرفا لأي بلاد تحل فيها
10:34
محمد حمدان يشرح أهمية منطقة مزارع شبعا وجبل الشيخ
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