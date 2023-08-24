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قناة الجديد
2023
13:47
حدثت في بلاط الملك هنري الثاني وتفاصيلها مأساوية.. القصة الحقيقية لرائعة ديزني "الجميلة والوحش"
06:44
جديد قضية "فيلم باربي".. هل تمت الموافقة على عرضه في دور السينما اللبنانية؟
05:32
ميشال عون: إذا كانت الشهادة من قدر العسكر في كل زمان ومكان فإن وقعها يبقى الأقسى والأكثر الماً
04:32
بري اتصل بقائد الجيش معزياً بالطيارين الشهيدين
03:46
في مار مخايل .. فيديو لمجموعة تهاجم ملهى ليليا
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النشرة الجوية 24-08-2023
2023-08-24 | 12:50
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النشرة الجوية 23-08-2023
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14:28
كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز يسلم نفسه لسلطات سجن فولتون بجورجيا
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المخابرات الأميركية: لا إشارات على إسقاط طائرة بريغوجين بصاروخ والأرجح انفجار قنبلة
11:09
توضيح من الصحة: منظفات المستودعات لا تخضع لتأشيرة الوزارة واستيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية يخضع لمعايير أوروبية
07:23
التحقيقات في ملف الطفلة لين طالب اختتمت فماذا في التفاصيل الجديدة؟
14:43
عمليتا خطف في عكار
2023-07-06
أول منشور للسفير السعودي وليد بخاري عبر ثريدز .. .. عن دلالة الخطيئة السياسية فماذا يقصد؟
2023-08-22
ولادة زرافة في أميركا.."الوحيدة بالعالم" التي لا تملك جلداً مرقعاً..وحديقة تطلق مسابقة لتسميتها
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بالفيديو
12:54
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2023
12:50
النشرة الجوية 24-08-2023
07:23
التحقيقات في ملف الطفلة لين طالب اختتمت فماذا في التفاصيل الجديدة؟
05:35
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج على مسرح "ستارز أون بورد"
05:32
قبلة وسام بريدي و ريم السعيدي تثير الجدل في أحدث ظهور
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