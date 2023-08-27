الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:37
بطريقة جهنمية.. طفلة مصرية تقتل والدها حرقا
07:43
بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا
04:45
وفاة الطفلة نايا حنا بعد اسابيع على إصابتها برصاصة طائشة وباسم مغنية يعلق غاضبا
03:08
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
01:42
سبب مفاجئ يعطل الرحلات الجوية من موسكو!
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
2023-08-27 | 12:49
A-
A+
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الطقس المسائية 22-08-2023
نشرة الطقس المسائية 18-08-2023
نشرة الطقس المسائية 17-08-2023
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
النشرة
نشرات الطقس
الطقس
المسائية
27-08-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 26-08-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-08-26
النشرة الجوية 26-08-2023
النشرة الجوية 26-08-2023
2023-08-26
النشرة الجوية 26-08-2023
النشرة الجوية 26-08-2023
2023-08-25
النشرة الجوية 25-08-2023
النشرة الجوية 25-08-2023
2023-08-25
النشرة الجوية 25-08-2023
النشرة الجوية 25-08-2023
2023-08-24
النشرة الجوية 24-08-2023
النشرة الجوية 24-08-2023
2023-08-24
النشرة الجوية 24-08-2023
النشرة الجوية 24-08-2023
يحدث الآن
خاص الجديد
16:20
ازدياد المؤشرات السلبية للزيارة الثالثة للودريان
محليات
16:15
مصلحة الأرصاد الجويّة: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة جنوبا
عربي و دولي
15:40
حميدتي يطرح مبادرة للحل في السودان.. ويدعو لبناء جيش جديد
زوارنا يقرؤون الآن
05:39
جوني منيّر : شاحنة حزب الله لا زالت متواجدة عند قيادة الجيش وثمة تشويش سياسي رئاسي في الملف
10:13
قاسم غريّب : غير وارد علمياً ان تكون "إسرائيل" قد سرقت الغاز من البلوك رقم 9
2023-02-01
رفيق نصر الله: وليد جنبلاط أنهى ترشيح ميشال معوض للرئاسة وحظوظ جوزيف عون ترتفع أكثر وأتخوف من اغتيال سياسي وفوضى
03:08
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
13:30
جريمة مروعة في عرسال البقاعية.. اعتداء على قاصر ومحاول إغتصاب وابتزاز
2023-08-07
صابر الرباعي يتحدث لأول مرة عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
12:54
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2023
12:49
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
06:10
اول ظهور لوالدة جوزيف عطية خلال حفله في اهدن
05:39
جوني منيّر : شاحنة حزب الله لا زالت متواجدة عند قيادة الجيش وثمة تشويش سياسي رئاسي في الملف
04:45
وفاة الطفلة نايا حنا بعد اسابيع على إصابتها برصاصة طائشة وباسم مغنية يعلق غاضبا
04:19
سركيس نعوم : لهذه الأسباب الأمريكي يريد قطع الطريق التى تربط سوريا بالعراق
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:08
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
03:08
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
منوعات
07:43
بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا
منوعات
07:43
بالفيديو - شاب يرتدي فستانا أحمرا يتجوّل في صيدا
محليات
13:30
جريمة مروعة في عرسال البقاعية.. اعتداء على قاصر ومحاول إغتصاب وابتزاز
محليات
13:30
جريمة مروعة في عرسال البقاعية.. اعتداء على قاصر ومحاول إغتصاب وابتزاز
محليات
01:16
الشرق الأوسط : حزب الله يلتزم بمطالب باسيل بشرط... وتوتر علني بين أمل والوطني الحر
محليات
01:16
الشرق الأوسط : حزب الله يلتزم بمطالب باسيل بشرط... وتوتر علني بين أمل والوطني الحر
فن
09:49
تغيب نادين الراسي عن جنازة شقيقها جورج الراسي.. اليكم التفاصيل
فن
09:49
تغيب نادين الراسي عن جنازة شقيقها جورج الراسي.. اليكم التفاصيل
عربي و دولي
04:31
حادث تحطم المروحية الأميركية.. سقوط قتلى وجرحى من "المارينز"
عربي و دولي
04:31
حادث تحطم المروحية الأميركية.. سقوط قتلى وجرحى من "المارينز"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023