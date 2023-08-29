الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:39
إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة "اكس"
02:28
إدخال 11 شخصا المستشفى بعد مطبات جوية واجهت رحلة في طريقها إلى أتلانتا
15:13
واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً
14:39
بالفيديو - "ثعبان عملاق" يتنقل من سطح مبنى الى شجرة والعائلة تراقب
10:23
بالصورة- سمكة بأسنان بشرية!
نشرات الطقس
النشرة الجوية 29-08-23
2023-08-29 | 13:26
A-
A+
النشرة الجوية 29-08-23
النشرة الجوية29-08-23
النشرة الجوية29-08-23
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2023
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2023
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2023
النشرة الجوية 29-08-23
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية29-08-23
العودة الى الأعلى
نشرة الطقس المسائية 28-08-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-08-28
نشرة الطقس المسائية 28-08-2023
2023-08-28
نشرة الطقس المسائية 28-08-2023
2023-08-27
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
2023-08-27
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
2023-08-26
النشرة الجوية 26-08-2023
النشرة الجوية 26-08-2023
2023-08-26
النشرة الجوية 26-08-2023
النشرة الجوية 26-08-2023
يحدث الآن
محليات
06:03
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل
محليات
05:57
ميقاتي يلتقي آموس هوكستين ودوروثي شيا في السراي الحكومي
محليات
05:46
بالصورة - آموس هوكستين ودوروثي شيا على مأدبة الفطور في منطقة الروشة ببيروت
زوارنا يقرؤون الآن
06:03
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل
04:23
آموس هوكستين قبل توجهه الى عين التينة: من الرائع العودة إلى بيروت قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي ..
05:46
بالصورة - آموس هوكستين ودوروثي شيا على مأدبة الفطور في منطقة الروشة ببيروت
2023-08-28
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار
14:39
بالفيديو - "ثعبان عملاق" يتنقل من سطح مبنى الى شجرة والعائلة تراقب
02:42
الموفد الاميركي آموس هوكستين يصل الى بيروت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
06:03
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل
05:41
جورج شاهين : ترسيم الحدود البرية ليس من مسؤولية آموس هوكستين
04:30
الموفد الاميركي آموس هوكشتاين يغادر عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري
14:20
المشهد السياسي | تطورات مالية ودبلوماسية وحركة موفدين إلى لبنان
13:56
إخبار من الجمهورية القوية بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
13:52
شروط أممية جديدة على لبنان في ملف النازحين السوريين ستواجه بضغط شعبي ورسمي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
14:39
بالفيديو - "ثعبان عملاق" يتنقل من سطح مبنى الى شجرة والعائلة تراقب
منوعات
14:39
بالفيديو - "ثعبان عملاق" يتنقل من سطح مبنى الى شجرة والعائلة تراقب
منوعات
08:11
زلزال بقوة 8 درجات... العالم الهولندي يطلق صافرة الإنذار من جديد
منوعات
08:11
زلزال بقوة 8 درجات... العالم الهولندي يطلق صافرة الإنذار من جديد
محليات
10:37
القاضي غسان عويدات يصدر قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار
محليات
10:37
القاضي غسان عويدات يصدر قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار
محليات
15:13
واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً
محليات
15:13
واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً
محليات
13:52
شروط أممية جديدة على لبنان في ملف النازحين السوريين ستواجه بضغط شعبي ورسمي
محليات
13:52
شروط أممية جديدة على لبنان في ملف النازحين السوريين ستواجه بضغط شعبي ورسمي
محليات
08:01
في خلدة غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
محليات
08:01
في خلدة غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023