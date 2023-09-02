الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:57
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض
13:49
فيديو صادم.. شرطي بأوهايو يطلق النار على امرأة سوداء حامل
07:58
بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك
03:08
بالفيديو - ثور ضخم على متن سيارة والشرطة تتدخل
03:03
مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم... صادفا جثة متجمدة على ارتفاع 7300 متر!
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 02-09-2023
2023-09-02 | 12:48
A-
A+
نشرة الطقس المسائية 02-09-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الطقس المسائية 28-08-2023
نشرة الطقس المسائية 27-08-2023
نشرة الطقس المسائية 22-08-2023
نشرة الطقس المسائية 02-09-2023
النشرة
نشرات الطقس
الطقس
المسائية
02-09-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 01-09-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-09-01
النشرة الجوية 01-09-2023
النشرة الجوية 01-09-2023النشرة الجوية 01-09-2023
2023-09-01
النشرة الجوية 01-09-2023
النشرة الجوية 01-09-2023النشرة الجوية 01-09-2023
2023-08-31
النشرة الجوية 31-08-2023
النشرة الجوية 31-08-2023
2023-08-31
النشرة الجوية 31-08-2023
النشرة الجوية 31-08-2023
2023-08-30
النشرة الجوية 30-08-2023
النشرة الجوية 30-08-2023
2023-08-30
النشرة الجوية 30-08-2023
النشرة الجوية 30-08-2023
يحدث الآن
عربي و دولي
15:59
رئيس العراق يدعو للامتناع عن استخدام القوة في كركوك
عربي و دولي
15:57
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض
عربي و دولي
15:55
الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج
زوارنا يقرؤون الآن
10:02
قاسم ملحو يستذكر والده الراحل.. ما قاله مؤثر
15:59
رئيس العراق يدعو للامتناع عن استخدام القوة في كركوك
07:58
بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك
2023-09-01
انتشار فيديو قديم يجمع هيفاء وهبي و جيهان علامة وتغير ملامحهما حديث الجمهور
2023-07-26
"قـــتل زوجته رميا بالرصاص" .. هذه هي تفاصيل الجريمة التي حصلت في شبطين!
03:46
نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:47
محمود جباعي يفصّل الأرقام الواردة في التدقيق الجنائي
12:54
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2023
12:51
محمود جباعي: على الحكومة القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على إرتفاع بسعر صرف الدولار
12:48
نشرة الطقس المسائية 02-09-2023
07:58
بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك
07:29
هل من بوادر إيجابية على خط العام الدراسي الجديد؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
07:58
بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك
فن
07:58
بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك
محليات
12:16
جنبلاط زار الشيخ أبوذياب بحضور وهّاب
محليات
12:16
جنبلاط زار الشيخ أبوذياب بحضور وهّاب
فن
04:00
زياد الرحباني يتصدر حديث الجمهور بصورة جديدة له
فن
04:00
زياد الرحباني يتصدر حديث الجمهور بصورة جديدة له
محليات
03:46
نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو
محليات
03:46
نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو
محليات
01:58
مذكرة توقيف وجاهية بحق متحرش بقاصر في الشمال
محليات
01:58
مذكرة توقيف وجاهية بحق متحرش بقاصر في الشمال
محليات
02:25
الوكالة الوطنية : سماع دوي انفجارين فجرا في مخيم عين الحلوة ولا اصابات
محليات
02:25
الوكالة الوطنية : سماع دوي انفجارين فجرا في مخيم عين الحلوة ولا اصابات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023