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قناة الجديد
2023
15:41
بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم عين الحلوة بإتجاه صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم
10:55
بالفيديو - حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة
10:49
مسابقة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلاً"... هذا ما تنص عليه القواعد
09:46
المرتضى عن فيلم "باربي": المهم أن الرأي العام تنبه الى مخطط ترويج الشذوذ
09:13
بالفيديو - هرب من السجن على طريقة "spider-Man"
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 07-09-2023
2023-09-07 | 12:53
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نشرة الطقس المسائية 07-09-2023
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01:43
جعجع لـ"الراي" الكويتية: وصول مرشح الممانعة للرئاسة يعني "على لبنان السلام" وبري شاطر في "البهلوانيات"
15:36
مراسل "الجديد": الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تدور بين حركة فتح ومجموعات مسلحة عند محور التعمير البركسات وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة ويتم اطلاق القذائف التي تتردد اصداؤها في صيدا
03:00
ركاب يُطردون من الطائرة بعد رفضهم الجلوس على مقاعد متسخة
10:34
وفاة محمود نصر في كريستال وستيفاني عطالله تسقط ارضا
00:49
الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة والجامعة اللبنانية أقفلت فروعها في صيدا اليوم
01:05
بالفيديو - اصوات رصاص ودوي قذائف ... هكذا بدت الاجواء في مخيم عين الحلوة فجر اليوم
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بالفيديو
بالفيديو
13:37
منصة بلومبرغ بدلا من صيرفة و العين على "الدولار"
12:56
مقدمة النشرة المسائية 07-09-20236
12:53
نشرة الطقس المسائية 07-09-2023
11:03
تصريح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم من السراي الحكومي
06:06
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس
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بالفيديو - اندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة
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فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وصورة من المستشفى تقلق الجمهور
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بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم عين الحلوة بإتجاه صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم
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06:32
ماريتا و الوليد و دانا الحلاني يلفتون الانظار برقصهم خلال مناسبة عائلية
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