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ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
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2023
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15:12
إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟
12:39
نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا
07:15
اعصار دانيال يضرب ليبيا بقوة ويتجه الى مصر.. نانسي عجرم واليسا وغيرهما يعلقون
05:49
بالفيديو والصور – اكثر من 600 شخص يشاركون بمهرجان "طيارة من ورق" في الزرارية الجنوبية
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2023-09-11 | 13:33
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نشرة الطقس المسائية 10-09-2023
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النشرة الجوية 08-09-2023
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كرة القدم
16:57
رويترز: وزير الخارجية الاميركي أصدر استثناء للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر
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حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل
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بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية
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غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية
2023-06-25
صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل
15:22
لقاء محمد رعد وجوزيف عون: لم يحصل بالصدفة واستعرض التحديات التي تواجهها البلاد
05:50
فنانة مصرية شهيرة توضح سبب اعتزالها المفاجئ
06:46
منع سارة زكريا من الغناء في بلد عربي جديد
16:12
حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل
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بالفيديو
بالفيديو
13:43
مقدمة النشرة المسائية 11-09-2023
13:33
النشرة الجوية 11-09-2023
12:55
كيف يبدو المشهد المسائي في محيط مخيم عين الحلوة؟
11:33
وزير الاعلام زياد مكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي
10:15
جلسة وزارية لاستكمال البحث في قانون موازنة العام 2024
10:14
اجتماع طارئ مع عدد من الفصائل الفلسطينية بدعوة من المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري
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02:09
مراسل "الجديد" : اشتداد حدة الاشباكات في مخيم عين الحلوة على محور حطين - جبل الحليب والصفصاف
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الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
محليات
12:01
الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
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05:18
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا
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05:18
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن جلسة اليوم لا سيما الذين تصدح حناجرهم بمواقف من ملف النازحين من باب المزايدة ليس الا
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04:32
زواج وليام نون وماريا فارس أشقاء ضحايا 4 اب وزياد برجي يفاجئهما
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زواج وليام نون وماريا فارس أشقاء ضحايا 4 اب وزياد برجي يفاجئهما
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03:45
اللواء ابراهيم : أمن الجنوب والطريق إليه مطعونان في القلب من عصابات تعتدي على أمن الناس في مخيم عين الحلوة ومحيطه
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اللواء ابراهيم : أمن الجنوب والطريق إليه مطعونان في القلب من عصابات تعتدي على أمن الناس في مخيم عين الحلوة ومحيطه
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