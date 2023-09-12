النشرة الجوية 12-09-2023

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محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات
محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات
الصحافي محمد شقير لـ "الجديد": القرار السياسي لوقف الاقتتال في عين الحلوة ليس في بيروت والدليل الاجتماع أمس بين قيادتي فتح وحماس
الصحافي محمد شقير لـ "الجديد": القرار السياسي لوقف الاقتتال في عين الحلوة ليس في بيروت والدليل الاجتماع أمس بين قيادتي فتح وحماس
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
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