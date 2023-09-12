النشرة الجوية 12-09-2023

محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات

محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات

محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات

الصحافي محمد شقير لـ "الجديد": القرار السياسي لوقف الاقتتال في عين الحلوة ليس في بيروت والدليل الاجتماع أمس بين قيادتي فتح وحماس