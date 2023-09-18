الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
11:03
أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب "سدادة" حوض الاستحمام !
10:37
وجبة سمك تتسبب بمأساة لسيدة... فقدت يديها وقدميها!
06:46
نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
02:30
بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني
14:48
لحظة انهيار المبنى المهجور في طرابلس
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 18-09-2023
2023-09-18 | 12:52
A-
A+
نشرة الطقس المسائية 18-09-2023
مقالات ذات صلة
نشرة الطقس المسائية 10-09-2023
نشرة الطقس المسائية 07-09-2023
نشرة الطقس المسائية 02-09-2023
نشرة الطقس المسائية 18-09-2023
النشرة
نشرات الطقس
الطقس
المسائية
18-09-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 17-09-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-09-17
النشرة الجوية 17-09-2023
النشرة الجوية 17-09-2023
2023-09-17
النشرة الجوية 17-09-2023
النشرة الجوية 17-09-2023
2023-09-16
النشرة الجوية 16-09-2023
النشرة الجوية 16-09-2023
2023-09-16
النشرة الجوية 16-09-2023
النشرة الجوية 16-09-2023
2023-09-15
نشرة الطقس الميائية 15-09-2023
2023-09-15
نشرة الطقس الميائية 15-09-2023
يحدث الآن
منوعات
11:03
أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب "سدادة" حوض الاستحمام !
محليات
10:46
بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول
منوعات
10:37
وجبة سمك تتسبب بمأساة لسيدة... فقدت يديها وقدميها!
زوارنا يقرؤون الآن
06:46
نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
04:31
ابنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف أصبحت
04:39
ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها برصـ ـاصة في الرأس
2023-08-09
عماد الحوت: المشكلة ليست في مقاومة العدو بل بتفلت السلاح تحت عنوان السرايا وغيره
2023-09-18
آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المروعة في عالية
10:11
ميقاتي يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
10:15
ابراهيم منيمنة : نحن ملتزمون بعدم تعديل الدستور ومع تثبيت فكرة الالتزام بالقوانين
10:13
ابراهيم منيمنة : القوى التقليدية تقود صراعا وجوديا ولا نمتلك بعد كقوى تغيير القدرة الكافية لمواجهتها
09:25
ابراهيم منيمنة: خلال اللقاء الأخير مع لودريان كان النقاش حول الحوار والخيار الرئاسي الثالث
08:22
ابراهيم منيمنة : التوازن أصبح موجودا في الداخل وهو ممكن أن يؤدي الى خيار رئاسي ثالث
07:45
اللواء محمد خير يتفقد المبنى المنهار في منطقة الزاهرية في طرابلس
07:34
نادي النصر السعودي في طهران.. ومشاهد الشوارع الإيرانية تنقل حفاوة الإستقبال
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:56
علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة
فن
05:56
علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة
فن
04:31
ابنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف أصبحت
فن
04:31
ابنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف أصبحت
فن
04:39
ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها برصـ ـاصة في الرأس
فن
04:39
ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها برصـ ـاصة في الرأس
فن
06:46
نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
فن
06:46
نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
محليات
14:45
بالفيديو - انهيار مبنى مهجور في منطقة الزاهرية بطرابلس
محليات
14:45
بالفيديو - انهيار مبنى مهجور في منطقة الزاهرية بطرابلس
محليات
07:34
نادي النصر السعودي في طهران.. ومشاهد الشوارع الإيرانية تنقل حفاوة الإستقبال
محليات
07:34
نادي النصر السعودي في طهران.. ومشاهد الشوارع الإيرانية تنقل حفاوة الإستقبال
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023