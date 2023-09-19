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قناة الجديد
2023
13:39
بالصور- اكتشاف أثري مهم تحت الماء في الإسكندرية
11:42
انهى حياة شقيقته في الشارع لاعتراضه على خطبتها
11:03
أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب "سدادة" حوض الاستحمام !
10:37
وجبة سمك تتسبب بمأساة لسيدة... فقدت يديها وقدميها!
06:46
نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 19-09-2023
2023-09-19 | 12:50
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نشرة الطقس المسائية 19-09-2023
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نشرة الطقس المسائية 18-09-2023
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النشرة الجوية 17-09-2023
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النشرة الجوية 16-09-2023
النشرة الجوية 16-09-2023
2023-09-16
النشرة الجوية 16-09-2023
النشرة الجوية 16-09-2023
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محليات
15:25
الخارجية اللبنانية : نأسف لتجدد الاعمال العسكرية في اقليم ناغورني كاراباخ
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14:57
شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
عربي و دولي
14:06
أمير قطر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي
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2023-09-17
رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر لـ "هنا بيروت": حزب الله يمكن أن يستخدم القوة والترهيب "ويجيب سليمان فرنجية" لكنه يبحث عن غطاء عربي ودولي له
10:37
وجبة سمك تتسبب بمأساة لسيدة... فقدت يديها وقدميها!
2023-08-16
بيان لقوى المعارضة: أصبح جليا عدم جدوى اي صيغة تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه
2023-05-04
صورة قديمة لـ سيرين عبد النور و ماغي بو غصن تشغل الجمهور وماغي: مدعاة فخر
05:56
علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة
14:57
شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
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بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 19-09-2023
12:00
تباين فرنسي- أميركي في اجتماع خماسية لبنان ... لمتابعة الاجواء مباشرة من نيويورك مع الصحافية راغدة درغام
10:15
ابراهيم منيمنة : نحن ملتزمون بعدم تعديل الدستور ومع تثبيت فكرة الالتزام بالقوانين
10:13
ابراهيم منيمنة : القوى التقليدية تقود صراعا وجوديا ولا نمتلك بعد كقوى تغيير القدرة الكافية لمواجهتها
09:25
ابراهيم منيمنة: خلال اللقاء الأخير مع لودريان كان النقاش حول الحوار والخيار الرئاسي الثالث
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نجمة لبنانية شهيرة ستنضم إلى أسرة "الجديد"
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ممثلة تركية شهيرة تنهي حياتها برصـ ـاصة في الرأس
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