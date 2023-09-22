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2023
15:45
بعضها قد يصل إلى أكثر من 200 دولار.. ما هي أغلى أنواع التمور؟
13:51
مقهى ياباني يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً ويثير جدلاً..
08:56
ضحايا في مطعم بالسويد..والسبب إطلاق نار
06:55
بالفيديو - هكذا احتفل كريستيانو رونالدو باليوم الوطني السعودي
03:21
غضب في إسبانيا... نشر صور عارية لعشرات الفتيات أنشأها الذكاء الاصطناعي
نشرات الطقس
النشرة الجوية 22-09-2023
2023-09-22 | 13:14
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النشرة الجوية 22-09-2023
النشرة الجوية 22-09-2023
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النشرة الجوية 21-09-2023
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2023-09-19
نشرة الطقس المسائية 19-09-2023
2023-09-19
نشرة الطقس المسائية 19-09-2023
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عربي و دولي
16:14
بولندا تحذر زيلينسكي: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى
عربي و دولي
16:09
إيطاليا تودع رئيساً سابقاً لها...
محليات
15:55
"تضارب بالايدي والكراسي".. اشكال بين عشرات الشبان النازحين من مخيم عين الحلوة
زوارنا يقرؤون الآن
2023-09-21
أمن الدّولة توقف أحد المتورّطين بقتل زياد المصري
2023-07-27
آخر المستجدات في قضية الطفلة لين طالب عبر البث المباشر التالي:
04:40
سليم عون :عامل الثقة المفقود بين الكل يزيد الازمة تعقيداً وجهاد ازعور ليس مرشحنا بل تقاطعنا مع المعارضة عليه
2023-07-04
مدير مستشفى جنين الحكومي: الاحتلال نفذ غارة جوية أمام المستشفى مباشرة أدت لإصابة خمسة مواطنين منهم اثنان بحالة خطيرة
2023-07-14
معلومات جديدة عن وضع سيلين ديون الصحي
2023-09-19
ابنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا كيف أصبحت
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بالفيديو
بالفيديو
13:16
مقدمة النشرة المسائية 22-09-2023
13:14
النشرة الجوية 22-09-2023
12:49
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في لقاء خاص مع الجديد من نيويورك... ماذا في تفاصيله؟
10:01
غسان جواد : رسالة هوكشتاين تترجم رغبة أميركا بتحقيق الاستقرار اللبناني
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