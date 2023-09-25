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اختفى فيه آلاف الأشخاص.. ما قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا؟
02:39
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
15:55
ما الأسباب التي تدفع الناس لشراء المقتنيات المستعملة؟
12:30
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟
11:22
هل يمكن فعلاً امتصاص السُّم من لدغة الثعبان؟
نشرات الطقس
نشرة الطقس المسائية 25-09-2023
2023-09-25 | 12:48
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نشرة الطقس المسائية 25-09-2023
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اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية .. اليكم ما حصل معه
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بالفيديو
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هادي حبيش : في السياسة لا أحد بقدرته إقفال بيت الآخر ومن يفكر بأنه قادر على ذلك "ما بيفهم بالسياسة"
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