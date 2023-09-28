الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
12:46
البخاري يبارك للروائي أمين معلوف: هو المفكر الذي يرى أن شرط النَجاة أن نصبح راشدين وأن تنضج البشرية
12:35
بالصور - حملة ترويجية بطعم عسكري... ملكات جمال يحملن البنادق
11:35
بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين
10:39
الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف على رأس الأكاديمية الفرنسية
07:11
العالم الهولندي يحسم الجدل بشأن توقعاته...
نشرات الطقس
النشرة الجوية 28-09-2023
2023-09-28 | 13:08
A-
A+
النشرة الجوية 28-09-2023
النشرة الجوية 28-09-2023
النشرة الجوية 28-09-2023
النشرة الجوية 28-09-2023
النشرة
نشرات الطقس
نشرة اخبار الجديد كاملة
نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر
نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر
نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 27-09-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-09-27
النشرة الجوية 27-09-2023
النشرة الجوية 27-09-2023
2023-09-27
النشرة الجوية 27-09-2023
النشرة الجوية 27-09-2023
2023-09-26
نشرة الطقس المسائية 26-09-2023
2023-09-26
نشرة الطقس المسائية 26-09-2023
2023-09-25
نشرة الطقس المسائية 25-09-2023
2023-09-25
نشرة الطقس المسائية 25-09-2023
يحدث الآن
محليات
15:52
مراسل "الجديد": مسلحون يقتحمون منزلاً في كامد اللوز - البقاع الغربي ويخطفون صاحبه
محليات
15:44
بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
محليات
15:35
المشهد السياسي | الموفد القطري مستمر في مبادرته وجولة ثانية له مع الأطراف السياسية المؤثرة في الانتخابات الرئاسية
زوارنا يقرؤون الآن
2023-09-27
ستيفاني عطالله تنهار بعد احتراق منزلها بالكامل في كريستال
05:09
أذربيجان تضع زعيم انفصالي سابق في قره باغ قيد الحبس الاحتياطي
15:29
النازحون بين العودة والتوطين والأجواء شبه إيجابية داخل استديو "فشة خلق" .. الآن على الجديد
07:11
العالم الهولندي يحسم الجدل بشأن توقعاته...
05:21
بعد أزمة لقب "صوت مصر".. اليكم أوّل لقاء يجمع شيرين عبد الوهاب وأنغام
15:44
بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:35
المشهد السياسي | الموفد القطري مستمر في مبادرته وجولة ثانية له مع الأطراف السياسية المؤثرة في الانتخابات الرئاسية
13:11
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023
13:08
النشرة الجوية 28-09-2023
09:09
بلال الحشيمي : لا داعي للحوار إن لم يتنازل الطرف الآخر عن مرشحه وهذا ما طلبه القطري ولودريان
07:43
نبيل بو منصف : الأزمة الرئاسية معقدة وهذا ما عكسه إجتماع نيويورك على لبنان
06:39
نبيل بو منصف : لا حل لمشكلة النزوح السوري إلا بعد حل الأزمة الرئاسية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
07:11
العالم الهولندي يحسم الجدل بشأن توقعاته...
منوعات
07:11
العالم الهولندي يحسم الجدل بشأن توقعاته...
محليات
11:28
شعبة المعلومات تكشف ملابسات حادثة اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر
محليات
11:28
شعبة المعلومات تكشف ملابسات حادثة اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر
منوعات
11:35
بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين
منوعات
11:35
بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين
فن
04:52
عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب
فن
04:52
عروسا الحمدانية لا يزالان على قيد الحياة.. اول ظهور لهما يدمي القلوب
محليات
04:06
الجيش يُعلن تعرّض أحد عناصره للصدم أثناء محاولة إيقاف "فان" يقلّ سوريّين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانيّة
محليات
04:06
الجيش يُعلن تعرّض أحد عناصره للصدم أثناء محاولة إيقاف "فان" يقلّ سوريّين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانيّة
محليات
04:57
إنذار آخير من كهرباء لبنان بوجوب تسديد الفواتير... إليكم ما جاء في بيان المؤسسة
محليات
04:57
إنذار آخير من كهرباء لبنان بوجوب تسديد الفواتير... إليكم ما جاء في بيان المؤسسة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023