النشرة الجوية 19-10-2023

عبد اللهيان: خلال اللقاء الذي جرى بيني وبين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اطلعت على آخر التطورات الميدانية للمقاومة في غزة وفي فلسطين وجنوب لبنان وكل العالم يعرف ان السيد نصر الله رجل الميدان وهو يفكر بأمن لبنان وتحقيق الامن المستدام في ا