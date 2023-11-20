النشرة الجوية 20-11-2023

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: جيش العدو يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: جيش العدو يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت