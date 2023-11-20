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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: جيش العدو يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: جيش العدو يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت
حزب الله: إستهدفنا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه اصابات مباشرة
حزب الله: إستهدفنا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه اصابات مباشرة
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قناة الجديد
2023
02:29
بالفيديو - رئيس دولة أوروبية يتعرض لـ "عضة كلب"
16:00
مايك فغالي يحذر رياض سلامة: احكي قبل ما يخلص دورك
15:14
البيت الأبيض يعلق على "مخاوف التعامل" مع إيلون ماسك
14:27
أم خططت لخطف رضيعها طمعا بفدية من زوجها... وما حدث مثير
11:42
بالصوت والصورة... العملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية
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النشرة الجوية 20-11-2023
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النشرة الجوية 20-11-2023 مع إليان خوند
النشرة الجوية 20-11-2023 مع
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النشرة الجوية 19-11-2023
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2023-08-28
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12:33
الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة": دمرنا في الـ 72 الساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند
2023-11-05
حماس: التصريحات بإمكانية إلقاء قنبلة على غزة تعكس إرهاب "إسرائيل"
2023-11-18
نتنياهو: لن نتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل
01:57
اللواء: عودة هوكشتاين على وجه السرعة تعكس قلقاً أميركياً من انهيار الجبهة مع لبنان
12:51
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2023
بالفيديو
بالفيديو
12:51
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2023
12:49
ما هي آخر الآحداث والمتغيرات الأمنية في المنطقة الجنوبية؟
12:48
النشرة الجوية 20-11-2023
07:12
علي حمادة : إحتجاز السفينة في البحر الأحمر حدث كبير.. وبهذه الحالة ستتفاقم الأمور
06:51
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إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!
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قطر أبلغت الوزير سلام "3 معامل للطاقة للبنان"... إليكم التفاصيل
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