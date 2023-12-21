النشرة الجوية 21-12-2023

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قناة الجديد
2023
05:54
قبل وفاتها.. الملكة إليزابيث تحدثت عن "قلقها" من هذا الأمر
05:36
عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا
04:44
مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى
15:17
مذيعة أسترالية تفصل من عملها على خلفية منشورات داعمة لفلسطين
15:07
أميركي يحصل على البراءة بعد نحو 50 عاما قضاها في السجن
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2023-12-21 | 12:50
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النشرة الجوية 20-12-2023
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محليات
08:05
وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل
عربي و دولي
08:04
سرايا القدس: تمكّنا مع كتائب القسام من إيقاع 4 جنود بين قتيل وجريح بعد إقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم شرق جباليا
محليات
07:57
حزب الله: إستهدفنا تجمّعاً لضباط وجنود العدو الإسرائيلي في إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيهم إصابات مؤكّدة
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07:14
بسبب الأمطار الغزيرة.. تحوّل بعض الشوارع الى مستنقعات وإنهيار صخور يقطع طريق سير الضنية
05:36
عاصفة تعطل خدمات قطارات ألمانيا.. وشجرة الكريسماس تقـ ـتل إمرأة غربي بلجيكا
2023-12-21
ياسر عودة : لا أحد يريد الحــر ب.. والبيئة منقسمة الى 3 أقسام
2023-12-20
مراسل الجديد: الطيران الاسرائيلي المعادي يعاود الاغارة على اطراف كفرشوبا ومزارع شبعا منفذاً 4 غارات بنفس التوقيت
04:50
حزب الله نعى الشهيد حسين علي عزالدين من بلدة معروب والشهيد عبد العزيز علي مسلماني من بلدة الشعيتية
05:22
قصف منطقة رأس الناقورة.. وصفارات الإنذار تدوي في مقر "اليونيفيل"
بالفيديو
بالفيديو
08:05
وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل
07:36
وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عبر الجديد عن أسباب التقنين الإضافي في ساعات الكهرباء
07:16
الجديد ترصد آخر المستجدات والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية
05:23
ناجي حايك : حزب الله "ببيع وبيشتري" والعلاقة معه "على القطعة".. ونجيب ميقاتي يتلقى الايعازات من الخارج
05:11
ظافر ناصر : نراهن على عودة الاتفاق الذي حصل بين نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الى اساسه وتجاوز الشكليات
04:51
فيديو لـ بيسان اسماعيل وخطيبها يستفز نارين بيوتي والاخيرة: شو بدكن مني؟
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10:15
فخامة زينة منزل جيسيكا عازار بعيد الميلاد تبهر الجميع ..وضعت شجرة عملاقة وسط المنزل
فن
10:15
فخامة زينة منزل جيسيكا عازار بعيد الميلاد تبهر الجميع ..وضعت شجرة عملاقة وسط المنزل
منوعات
14:30
صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..
منوعات
14:30
صياد يفجـ ر مفاجأة بشأن طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً..
محليات
15:46
الإعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو عن استهداف مستوطنة أفيفيم ... التفاصيل على الرابط:
محليات
15:46
الإعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو عن استهداف مستوطنة أفيفيم ... التفاصيل على الرابط:
عربي و دولي
11:07
بالفيديو - أكثر من 15 قتيلا في إطلاق النار في جامعة بوسط براغ
عربي و دولي
11:07
بالفيديو - أكثر من 15 قتيلا في إطلاق النار في جامعة بوسط براغ
عربي و دولي
15:02
الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها
عربي و دولي
15:02
الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها
محليات
01:00
"الاخبار": الجرب يضرب مستشفى الحريري...عدد المصابين والمشتبه بإصابتهم أكثر من 200!
محليات
01:00
"الاخبار": الجرب يضرب مستشفى الحريري...عدد المصابين والمشتبه بإصابتهم أكثر من 200!
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