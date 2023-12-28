النشرة الجوية 28-12-2022

وزارة الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات