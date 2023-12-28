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قناة الجديد
2023
10:44
وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه
09:42
فيديو لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ
02:05
قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض
01:30
إستقرار في الأحوال الجوية.. هذه تفاصيل الطقس
2023-12-27
لم تعجبه هدية "عيد الميلاد" فـ قضى على شقيقته!!
نشرات الطقس
النشرة الجوية 28-12-2022
2023-12-28 | 13:04
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النشرة الجوية 28-12-2022
النشرة الجوية 28-12-2022
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نشرة الطقس المسائية 27-12-2023
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يحدث الآن
عربي و دولي
16:39
بالفيديو - استهداف نقطة مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية
عربي و دولي
15:38
وزارة الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات
محليات
15:33
الجيش: انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك – جونيه
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05:34
جوانا كركي تدخل القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم
2023-12-24
حزب الله يستهدف مواربض العدو في ديشون .. والاحتلال يقصف اطراف عيترون وعيتا الشعب
04:22
محي الدين الشحيمي : الإغتيال لن يغيّر من إستراتيجية إيران.. وكان على لبنان الإستفادة من الـ 1701
2023-12-02
أول رد من ماغي بو غصن على أخبار زواج زوجها جمال سنان سرا من نور الغندور
07:30
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقلق الجمهور على صحتها
2023-12-27
لم تعجبه هدية "عيد الميلاد" فـ قضى على شقيقته!!
بالفيديو
بالفيديو
13:06
#الجديد في مواكبة مستمرة لآخر المستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:
13:04
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023
13:04
النشرة الجوية 28-12-2022
12:49
#الجديد تطلع على إفادات الموقوفين في ملف رشاوى وزارة التربية... للمتابعة مباشرة:
10:43
#الجديد في مواكبة متواصلة لآخر المستجدات الامنية في جنوب لبنان ... لمتابعة البث المباشر:
10:35
عملية اجلاء الاشخاص العالقين في تلفريك حاريصا - جونية مستمرة... لمتابعة البث المباشر:
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جوانا كركي تدخل القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم
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09:55
إيضاح من المديرية العامة للإستثمار في وزارة الطاقة عن حادثة التلفريك
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09:55
إيضاح من المديرية العامة للإستثمار في وزارة الطاقة عن حادثة التلفريك
خاص الجديد
06:44
مراسلة الجديد تطلعنا على آخر المعطيات بشأن حادثة تعطّل تلفريك جونية وإحتجاز أشخاص بداخله
خاص الجديد
06:44
مراسلة الجديد تطلعنا على آخر المعطيات بشأن حادثة تعطّل تلفريك جونية وإحتجاز أشخاص بداخله
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09:42
فيديو لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ
محليات
09:42
فيديو لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ
عربي و دولي
01:52
قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل.. ونحن من سينتقم لسليماني
عربي و دولي
01:52
قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل.. ونحن من سينتقم لسليماني
محليات
02:19
بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية
محليات
02:19
بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية
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