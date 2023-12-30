الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:15
العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
14:30
مرام علي تعرضت للتحرش ٣ مرات وقصة مرعبة عاشتها مع السحر "دفنوا بابا هو وعايش وتمنيت اختي تموت"
14:09
خرج من الأرض ووضع عبوة من مسافة صفر... القسام تنشر مشاهد جديدة من عملياتها اليوم
13:30
مرام علي ضيفة كتاب الشهرة في نقاش تخطى التوقعات وعن أجرها في الخائن: أنا نجمة صف اول والاعلى اجرا
07:12
بطلة مسلسل الخائن مرام علي ضيفة كتاب الشهرة الليلة
نشرات الطقس
النشرة الجوية 30-12-2023
2023-12-30 | 12:52
A-
A+
النشرة الجوية 30-12-2023
النشرة الجوية 30-12-2023
النشرة الجوية 30-12-2023
مقالات ذات صلة
روسيا تشن موجة من الضربات الجوية ضد أوكرانيا
روسيا تشن هجومًا صاروخيًا واسعا على أوكرانيا... والهجمات تتواصل
روسيا تهدد مجموعة السبع.. لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها
النشرة الجوية 30-12-2023
النشرة
نشرات الطقس
الفضاء
روسيا
ريفرش
نعيم برجاوي
نشرة اخبار الجديد اليوم
نشرة اخبار الجديد
نشرة اخبار الجديد المسائية
نشره اخبار الجديد هذا المساء
نشرة اخبار الجديد كاملة
نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر
نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر
نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 29-12-2023
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-12-29
النشرة الجوية 29-12-2023
النشرة الجوية 29-12-2023
2023-12-29
النشرة الجوية 29-12-2023
النشرة الجوية 29-12-2023
2023-12-28
النشرة الجوية 28-12-2022
النشرة الجوية 28-12-2022
2023-12-28
النشرة الجوية 28-12-2022
النشرة الجوية 28-12-2022
2023-12-27
نشرة الطقس المسائية 27-12-2023
2023-12-27
نشرة الطقس المسائية 27-12-2023
يحدث الآن
منوعات
15:15
العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
عربي و دولي
15:07
فرنسا وألمانيا تمنعان مسيرات مؤيدة للقطاع ليلة رأس السنة
عربي و دولي
14:36
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرًا عن حادث وقع في اليمن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-29
اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور
10:06
محمود جباعي يشرح اسباب استقرار سعر الصرف في السوق السوداء
2023-12-27
ماغي بوغصن تعلق على اخبار طلاقها من زوجها جمال سنان وتبكي: مش كل الزواجات بتكمل
2023-12-25
بالفيديو - قصف مدفعي معاد على بلدات كفركلا والعديسة وتلة الحمامص
06:14
سمير جعجع: ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس قراراً لبنانياً شرعياً
2023-12-23
علي حمية لـ #الجديد: 90 بالمئة من آليات جرف الثلوج تم صيانتها وأمّنا حاجتنا من المازوت في المراكز
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2023
12:52
النشرة الجوية 30-12-2023
07:47
اخبار عن دخول شيرين عبد الوهاب بعلاقة حب جديدة و تسريب معلومات عن هوية حبيبها
06:57
ابنة أيمن رضا دلع تلفت الأنظار في زفاف شقيقها همام رضا.. صورة جمعتها مع والدها
06:49
هدى شعراوي تتحدث عن نادين نسيب نجيم: فنانة بكل مافيها الكلمة من معنى والأخيرة ترد
05:27
التغطية مستمرة.. الجديد تنقل المشهد وتفاصيل آخر الأحداث من جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد.. اليكم التفاصيل
محليات
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد.. اليكم التفاصيل
عربي و دولي
02:45
مرشحة للرئاسة الأميركية: على سكان غزة الذهاب لمصر
عربي و دولي
02:45
مرشحة للرئاسة الأميركية: على سكان غزة الذهاب لمصر
محليات
01:47
بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء
محليات
01:47
بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء
منوعات
02:14
بالفيديو - مفاجأة "غير متوقعة" في صندوق طماطم.. ثعبان كبير
منوعات
02:14
بالفيديو - مفاجأة "غير متوقعة" في صندوق طماطم.. ثعبان كبير
منوعات
15:43
كيف يمنحك شراب القهوة 7فوائد مذهلة في الأيام الباردة؟!
منوعات
15:43
كيف يمنحك شراب القهوة 7فوائد مذهلة في الأيام الباردة؟!
عربي و دولي
14:32
نتنياهو يهدد الحزب ويعلن: الحرب ستستمر شهورًا عديدة
عربي و دولي
14:32
نتنياهو يهدد الحزب ويعلن: الحرب ستستمر شهورًا عديدة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023