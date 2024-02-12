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2024-02-12 | 13:02
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بـ "صورة غريبة" بايدن يثير الجدل مجدداً... ما السر وراءها؟
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15:04
البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن سيستأنف أعماله غدا من دون أن يخرج من المستشفى
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2024-02-01
مصادر الجديد : تجار "الشيكات" غير معنيين بالقرار ويسمح للمودع بالاستفادة من التعميم من حساب واحد فقط في حال كان يملك حسابين
2024-01-25
النائبة بولا يعقوبيان : اطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة عندما تتقاذف المسؤوليات فيصدق رئيس حكومتها على قرار فتح الجبهات ..فهل تحولنا الى حكومة حرب؟
10:36
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11:33
النائبة بولا يعقوبيان ضيفة الحلقة الأولى من برنامج المصعد بعد قليل على الجديد
12:13
بالصورة - وليد جنبلاط في ضيافة ميقاتي والأوضاع في غزة على الطاولة
14:37
بولا يعقوبيان يللي مفكر بدو يعمل إنجاز بالمجلس صار يعرف أديه صعب.. وأنا منحازة لـ ملحم خلف
بالفيديو
بالفيديو
14:39
النائبة بولا يعقوبيان تمنت الحظ لهؤلاء السيدات في الإنتخابات النيابية السابقة اللبناني آكل نفس الضرب
14:37
بولا يعقوبيان يللي مفكر بدو يعمل إنجاز بالمجلس صار يعرف أديه صعب.. وأنا منحازة لـ ملحم خلف
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13:02
النشرة الجوية 12-02-2024
08:18
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