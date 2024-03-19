الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
18
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:18
ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق
16:58
بعد حبيبة الشماع... طالبة مصرية تتهم سائق في شركة "ديدي" بالتحرش بها
16:28
سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!
16:09
اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر... ماذا في التفاصيل؟
16:08
دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة
نشرات الطقس
النشرة الجوية 19-03-2024
2024-03-19 | 14:03
A-
A+
النشرة الجوية 19-03-2024
النشرة الجوية 19-03-2024
النشرة الجوية 19-03-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024
النشرة الجوية 18-03-2024
النشرة الجوية 17-03-2024
النشرة الجوية 19-03-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة الجوية
19-03-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 18-03-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-03-18
النشرة الجوية 18-03-2024
2024-03-18
النشرة الجوية 18-03-2024
2024-03-17
النشرة الجوية 17-03-2024
2024-03-17
النشرة الجوية 17-03-2024
2024-03-16
النشرة الجوية 16-03-2024
النشرة الجوية 16-03-2024
2024-03-16
النشرة الجوية 16-03-2024
النشرة الجوية 16-03-2024
يحدث الآن
منوعات
17:18
ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق
منوعات
16:58
بعد حبيبة الشماع... طالبة مصرية تتهم سائق في شركة "ديدي" بالتحرش بها
عربي و دولي
16:55
الدفاع التركية : دمرنا 27 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية بشمال العراق
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-02
جيش العدو يوجه رسالة إلى نصرالله قبيل خطابه المرتقب: "نحن جاهزون"
2023-11-13
وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية تجميل.. هذا ما حصل
09:27
مراسلة الجديد: مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا توجه الاثنين الى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان
2023-11-01
خارجية العدو طلبت من السفير الإسرائيلي في عمان المغادرة وعدم العودة ردا على موقف الاردن
2023-11-27
الناتو: ندعو لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة
2023-10-11
فيديو - إليكم .. الدكتور كارلو أنشيلوتي
بالفيديو
بالفيديو
14:59
مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024
14:14
المشهد السياسي | هل يفرج صفا عن ملف الموقوفين في الامارات؟ وما هي الوثيقة السياسية التي ستصدر عن بكركي قريباً؟
14:03
النشرة الجوية 19-03-2024
08:14
والدة الشيف عمر تفضح علاقته بـ النظام السوري وتكشف ما طلبه من ضابط سوري رفيع المستوى: آخرته وسخة
07:06
ابراهيم حيدر : الخماسية لا تواجه فقط الانقسامات اللبنانية إنما تواجه خلافات فيما بينها
06:51
ابراهيم منيمنة : من يريد الدفاع عن البلد يمكن أن يكون "بالجيش اللبناني"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:36
كيف أصبحت أسعار المحروقات بعد تغيّرها؟
محليات
03:36
كيف أصبحت أسعار المحروقات بعد تغيّرها؟
منوعات
03:23
وزير الاقتصاد يتسبب بوقوع بائع خضار!
منوعات
03:23
وزير الاقتصاد يتسبب بوقوع بائع خضار!
منوعات
05:32
بالفيديو - أفعى اقتحمت منزل سيدة.. وهذه ردة فعلها!
منوعات
05:32
بالفيديو - أفعى اقتحمت منزل سيدة.. وهذه ردة فعلها!
منوعات
03:42
هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!
منوعات
03:42
هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!
محليات
10:43
الحاج وفيق صفا في الإمارات .. لهذه الأسباب
محليات
10:43
الحاج وفيق صفا في الإمارات .. لهذه الأسباب
محليات
11:03
رسائل للمستفيدين من برنامج "أمان" تصل الى الهواتف .. ووزارة الشؤون تحذّر: "لا تنقروا على اي رابط"
محليات
11:03
رسائل للمستفيدين من برنامج "أمان" تصل الى الهواتف .. ووزارة الشؤون تحذّر: "لا تنقروا على اي رابط"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024