الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:29
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد
10:36
أكثر 10 دول ثراء فعلياً
08:45
هل ينتهي حظر "ميتا" على كلمة "شهيد"؟
07:29
بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
04:07
داخل شقة .. انتحلا صفة طبيب وأجريا عمليات تجميل
نشرات الطقس
النشرة الجوية 26-03-2024
2024-03-26 | 13:59
A-
A+
النشرة الجوية 26-03-2024
النشرة الجوية 26-03-2024
النشرة الجوية 26-03-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024
النشرة الجوية 25-03-2024
النشرة الجوية 24-03-2024
النشرة الجوية 26-03-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة الجوية
26-03-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 25-03-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-03-25
النشرة الجوية 25-03-2024
2024-03-25
النشرة الجوية 25-03-2024
2024-03-23
النشرة الجوية 23-03-2024
2024-03-23
النشرة الجوية 23-03-2024
2024-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2024
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2024
2024-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2024
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2024
يحدث الآن
عربي و دولي
03:34
تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة...
عربي و دولي
03:26
موسكو: الموقف الأمريكي بشأن هجوم "كروكوس" الإرهابي "متحيزا"
عربي و دولي
03:22
آخر تطورات انهيار جسر بالتيمور.. حديث عن عدد القتلى
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:09
ابتعدوا عن الركض أثناء غضبكم!
2023-10-31
بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور
2023-12-22
فيديو - دي ماريا يواصل نثر سحره في الملاعب
2023-12-17
فتى بريطاني يظهر بفرنسا بعد اختفائه ست سنوات .. ماذا حدث معه؟
2023-09-12
الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين
2024-03-23
زيلينسكي يرد على تصريحات بوتين بشأن "مذ بحة موسكو"
بالفيديو
بالفيديو
14:57
تصعيد كبير عند الحدود الجنوبية
14:40
المشهد السياسي | هل زار وفيق صفا السعودية ؟
14:00
مقدمة النشرة المسائية 26-03-2024
13:59
النشرة الجوية 26-03-2024
09:40
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها هيفين
2024-03-25
ايمن زبيب يكشف حجم ثروته.. تحدث نجاته من الموت واعلنها: انا الفنان العربي الاول
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
09:25
الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن مساعدي هجوم موسكو!
عربي و دولي
09:25
الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن مساعدي هجوم موسكو!
منوعات
07:29
بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
منوعات
07:29
بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
محليات
02:18
ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله
محليات
02:18
ضربة الهبارية.. شهداء وإصابات وتعليق من حزب الله
منوعات
10:36
أكثر 10 دول ثراء فعلياً
منوعات
10:36
أكثر 10 دول ثراء فعلياً
محليات
09:14
بالفيديو - غارة اسرائيلية على منطقة وادي النيرة في جرود الهرمل ومحيط سهل رأس بعلبك
محليات
09:14
بالفيديو - غارة اسرائيلية على منطقة وادي النيرة في جرود الهرمل ومحيط سهل رأس بعلبك
محليات
03:15
بالأسماء.. هؤلاء هم شهداء الهبارية
محليات
03:15
بالأسماء.. هؤلاء هم شهداء الهبارية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024