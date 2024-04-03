النشرة الجوية 03-04-2024

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2024-04-03 | 13:10
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النشرة الجوية 02-04-2024
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03:10
الذكاء الإصطناعي يقدم برنامجاً على هذا التلفزيون عبر مذيعة إفتراضية
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