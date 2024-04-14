النشرة الجوية 14-04-2024

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2024-04-14 | 13:26
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الجوية
14-04-2024
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إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها
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