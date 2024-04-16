النشرة الجوية 16-04-2024

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2024-04-13
إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها
2024-04-13
إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها
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05:31
بالصورة - جعجع في منزل باسكال سليمان معزيًا
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2024-04-07
الجديد تنشر تفاصيل بشأن حادثة إختطاف منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان
2024-04-13
مصادر نيابية لـ الجديد: مجلس النواب يعتزم تحديد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات البلدية لمدة تصل إلى سنة
2024-02-16
نصرالله: أميركا تصرّ على انهاء حماس أكثر من إسرائيل وفي الايام الأخيرة من حرب تموز "الإسرائيلي تعب" ولكن الادارة الأميركية كانت تريده أن يستمر في عدوانه
04:47
روماريو يعود الى الملاعب في سنّ 58 عاماً !!
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بالفيديو
05:25
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
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بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي
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