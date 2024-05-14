الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:19
رماها بحجر... بالفيديو - شاب فلسـطيني يسقط مسيّرة تجسس إسرائيلية في الضفة الغربية
11:41
"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق
2024-05-13
طقس غير مستقر وإنخفاض إضافي في درجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
2024-05-13
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية
2024-05-13
وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة
نشرات الطقس
النشرة الجوية 14-05-2024
2024-05-14 | 14:00
A-
A+
النشرة الجوية 14-05-2024
النشرة الجوية 14-05-2024
النشرة الجوية 14-05-2024
النشرة
نشرات الطقس
نشرة اخبار الجديد اليوم
نشرة اخبار الجديد
نشرة اخبار الجديد المسائية
نشره اخبار الجديد هذا المساء
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 13-05-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-05-13
النشرة الجوية 13-05-2024
2024-05-13
النشرة الجوية 13-05-2024
2024-05-12
النشرة الجوية 12-05-2024
النشرة الجوية 12-05-2024
2024-05-12
النشرة الجوية 12-05-2024
النشرة الجوية 12-05-2024
2024-05-11
النشرة الجوية 11-05-2024
النشرة الجوية 11-05-2024
2024-05-11
النشرة الجوية 11-05-2024
النشرة الجوية 11-05-2024
يحدث الآن
محليات
17:10
استشهاد قيادي ميداني بارز في حزب الله في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق صور -الحوش
محليات
16:10
مراسل "الجديد": سقوط شهيدين جراء الغارة التي شنتها مسيّرة للاحتلال واستهدفت سيارة على طريق عام صور-الحوش
محليات
15:46
حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسسي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-04-14
الخارجية الفرنسية توصي رعاياها بمغادرة ايران
2024-03-08
إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة "المرأة"
2024-03-10
هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة في باريس
12:48
ماذا حل بالحجاج العراقيين الى السعودية عبر بيروت؟...التفاصيل في النشرة المسائية
2023-11-09
دار الفتوى أعلن تأجيل زيارة شيا... وهذا ما قاله المفتي دريان
2023-10-19
وفاة عارضة الأزياء الشهيرة صديقة ماريو بالوتيلي
بالفيديو
بالفيديو
14:50
المشهد السياسي| الخماسية في السفارة الاميركية غدا وملف الرئاسة في اليرزة بين البخاري وموسى
14:03
مقدمة النشرة المسائية 14-05-2024
14:00
النشرة الجوية 14-05-2024
12:56
التحضيرات مستمرة في المنامة لعقد القمة العربية المقررة الخميس.. ومراسل الجديد ينقل المشهد
09:14
الياس حنكش : رئيس حكومتنا "مش ناطرنا"
09:08
منير شحادة : استهـداف "عرب العرامشة" بمثابة رسالة مزدوجة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:51
تعميم من ميقاتي يتعلق برواتب العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية
محليات
10:51
تعميم من ميقاتي يتعلق برواتب العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية
محليات
03:22
بيان صادر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"... هذا ما ورد فيه!
محليات
03:22
بيان صادر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"... هذا ما ورد فيه!
محليات
15:35
بالفيديو - السيارة التي استهدفتها مسيّرة للاحتلال بـ 3 صواريخ على طريق عام صور-الحوش
محليات
15:35
بالفيديو - السيارة التي استهدفتها مسيّرة للاحتلال بـ 3 صواريخ على طريق عام صور-الحوش
محليات
02:04
الامن العام بدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحا سوريا
محليات
02:04
الامن العام بدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحا سوريا
محليات
08:03
كواليس رحلة الحُجاج: من بغداد إلى السعودية عبر بيروت! ما مصيرهم الآن؟
محليات
08:03
كواليس رحلة الحُجاج: من بغداد إلى السعودية عبر بيروت! ما مصيرهم الآن؟
محليات
17:10
استشهاد قيادي ميداني بارز في حزب الله في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق صور -الحوش
محليات
17:10
استشهاد قيادي ميداني بارز في حزب الله في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق صور -الحوش
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024