الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:11
بالفيديو - مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
06:27
"مشاهد من الجحيم".. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
04:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة وصول رياض سلامة الى قصر العدل
نشرات الطقس
النشرة الجوية 09-09-2024
2024-09-09 | 13:34
A-
A+
النشرة الجوية 09-09-2024
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 08-09-2024
النشرة الجوية 07-09-2024
النشرة الجوية 06-09-2024
النشرة الجوية 09-09-2024
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
09-09-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 08-09-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-09-08
النشرة الجوية 08-09-2024
2024-09-08
النشرة الجوية 08-09-2024
2024-09-07
النشرة الجوية 07-09-2024
2024-09-07
النشرة الجوية 07-09-2024
2024-09-06
النشرة الجوية 06-09-2024
2024-09-06
النشرة الجوية 06-09-2024
يحدث الآن
محليات
15:01
باسيل: لم يكن أحد ينافس آلان عون وكنت أشيد بهذا الأمر وأنه لم يكن "يقوم" بمشاكل في بعبدا! وقلت له لا أريد منك أي شيء سوى الإلتزام بالتيار
محليات
14:57
باسيل: كلنا صنعنا التيار ولم يكن أحد ليصل من دونه لكن عندما أصل أتنكر له؟؟ الناس تضحي في التيار مجاناً فهل نكرمهم بهذا السلوك؟
عربي و دولي
14:52
مسؤول أميركي: مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى مكالمة بناءة مع ولي العهد السعودي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:32
بوريل يعتزم زيارة مصر ولبنان في اليومين المقبلين
2024-09-03
الخارجية الأميركية: السبيل لإعادة الرهائن يمر عبر المفاوضات
2024-04-12
أخبار عن عودة باسم ياخور لـ رنا الحريري.. هذا ما تم كشفه
2024-07-30
أول ظهور لـ نادين تحسين بيك بعد زواجها من اياد عيسى.. فيديو رومانسي جمعهما
2024-08-10
هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات حاسمة
2024-09-08
حسين ايوب يتحدث عن كواليس توقيف رياض سلامة .. القاضي جمال حجار استدعاه على "فنجان قهوة"
بالفيديو
بالفيديو
13:39
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2024
13:34
النشرة الجوية 09-09-2024
07:30
آخر مستجدات اصدار مذكرة توجيه بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
07:09
الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة
07:08
مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
محليات
04:54
إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
محليات
04:00
وزير الداخلية يُعلّق على قضية الشجار مع إبنة شقيقه
محليات
04:00
وزير الداخلية يُعلّق على قضية الشجار مع إبنة شقيقه
محليات
01:43
"الأخبار": توقيف طفلة ووالديها بعد شجار مع إبنة شقيق المولوي
محليات
01:43
"الأخبار": توقيف طفلة ووالديها بعد شجار مع إبنة شقيق المولوي
فن
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
فن
06:00
حفل زفاف اسطوري لملكة جمال لبنان مايا رعيدي وفخامة فستانها تتصدر
عربي و دولي
03:19
غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر
عربي و دولي
03:19
غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر
عربي و دولي
01:08
سوريا تعلن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على ريف حماة
عربي و دولي
01:08
سوريا تعلن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على ريف حماة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024