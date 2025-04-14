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نشرات الطقس

"أمطار خفيفة".. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟

2025-04-14 | 04:50
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&quot;أمطار خفيفة&quot;.. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟
"أمطار خفيفة".. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجاً خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تبقى الرياح ناشطة.


وجاء في النشرة الآتي:  

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حالياً جنوبي تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجاً، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23 وزحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، من المتوقع أن تشتد غزارتها اعتباراً من المساء، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ثم يتحسن الطقس تدريجاً خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء: قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، ورياح ناشطة أحياناً جنوبي البلاد.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 60 و80 في المئة.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 19,09
"أمطار خفيفة".. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟

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نيسان المفاجآت: ارتفاع في الحرارة وامطار موحلة.. وتحذير

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نيسان المفاجآت: ارتفاع في الحرارة وامطار موحلة.. وتحذير
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال80 كم.

2025-04-07

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال80 كم.

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