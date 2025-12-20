الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
16:04
بالفيديو.. الإفراج عن عمر الأبطح بعد توقيفه بسبب فيديو "عيد الميلاد"
15:01
"يوم تاريخي"الشرع يهنئ الشعب السوري (شاهد الفيديو)
2025-12-19
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
2025-12-18
تحطم مأساوي
2025-12-18
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
يُقال
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20 | 05:59
A-
A+
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
يُقال ان مساحة
لبنان
زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،
بعدما انجزت التوسعة الثالثة لمطمر "
كوستا برافا
" الواقع عقاريا عند شاطئ
مدينة الشويفات
قضاء عاليه
، لكن الفضيحة ان تلك التوسعة حصلت على مدى الاشهر الماضية دون دراسة اثر بيئي وفقا للأصول والقانون.
مقالات ذات صلة
فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد
الحجار: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن
في بعلبك.. الجيش يتلف مساحة من"الحشيشة" (صورة)
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
يُقال
لبنان
الشويفات
مساحة لبنان
العودة الى الأعلى
يحدث الآن
محليات
09:27
سلام إستقبل كرم.. و"حصر السلاح" بعد أيام
محليات
09:17
سوريا تعيّن قائم بأعمال سفارتها في لبنان (صورة)
محليات
09:11
عن العلاقة بـ"ابو عمر"..نائب يوضّح
اخترنا لك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-19
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم
2025-12-13
مطلوب يتجوّل.. و"على عينك يا دولة"
2025-12-18
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب لديها اعتراضات على عمل الجيش وبالتالي هي لا توافق على المقاربة اللبنانية
2025-12-19
قرب الحدود السورية.. "حزب الله" يفتتح مجمعاً سكنياً! (صورة)
2025-08-25
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
2025-10-06
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"
بالفيديو
بالفيديو
12:51
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
2025-12-19
جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
2025-12-19
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
2025-12-18
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:32
انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!
محليات
03:32
انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!
عربي و دولي
02:51
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
عربي و دولي
02:51
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
محليات
11:40
أيها المودعون.. تصريح هام من الرئيس سلام!
محليات
11:40
أيها المودعون.. تصريح هام من الرئيس سلام!
محليات
10:30
"لا تحذيرات وصلت".. تصريح جديد لـ بري!
محليات
10:30
"لا تحذيرات وصلت".. تصريح جديد لـ بري!
محليات
02:38
الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)
محليات
02:38
الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)
محليات
15:15
صُوّر داخل مدرسة في طرابلس... تحقيق بشأن فيديو مسيء لعيد الميلاد
محليات
15:15
صُوّر داخل مدرسة في طرابلس... تحقيق بشأن فيديو مسيء لعيد الميلاد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025