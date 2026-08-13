هيكل لـ منسى: "رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش"



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استقبل الوطني ميشال منسّى في مكتبه في اليرزة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضمّ أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش، في زيارة شكر لوزير الدفاع الوطني على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية، وتقديرًا لمواقفه تجاه الجيش وعائلاتهم.

وتوجه العماد هيكل الى اللواء منسّى بالقول: "لم ولن تخذل أبداً، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش"، وذلك ردًّا على بيان وزير الدفاع الوطني . وتابع قائد الجيش موضحاً أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية، وأنها تقوم على حماية وصون أمنه واستقراره. وشدد على أنه "لا طائفة بين من يرتدي البزّة المرقّطة".