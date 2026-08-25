رسامني في دمشق.. هل يعود القطار بين لبنان وسوريا؟

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجمهورية والجمهورية في قطاع النقل، ولا سيما في مجالي النقل البري والسككي، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين وسوريا، وفي مقدم المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز دور المرفأ كمحور لوجستي يخدم لبنان والمنطقة.

كما ستبحث الزيارة آفاق تطوير هذا الربط ضمن رؤية أوسع للممرات اللوجستية الإقليمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للبنان وسوريا ومرافئ شرق المتوسط لفتح وتعزيز مسارات تجارية باتجاه العراق والأردن والمملكة العربية ودول الخليج.