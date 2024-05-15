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فيلم وثائقي يُلخّص أياماً من مسيرة روجر فيدرر التاريخية

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فيلم وثائقي يُلخّص أياماً من مسيرة روجر فيدرر التاريخية
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التنس

2024-05-15 | 00:24
فيلم وثائقي يُلخّص أياماً من مسيرة روجر فيدرر التاريخية

الوثائقي (FEDERER: Twelve Final Days) على (Prime Video)

انتهت مسيرة روجر فيدرر التاريخية الطويلة حين لعب الأسطورة السويسرية مباراته الأخيرة، في أيلول - سبتمبر 2022، وكانت في كأس لافر.
والآن، سيعيش المعجبون تلك اللحظة التي لا تنسى، وأكثر من ذلك بكثير، عندما يتم إصدار الوثائقي (FEDERER: Twelve Final Days) على (Prime Video) في 20 حزيران - يونيو المقبل.
ويوفر الفيلم الوثائقي نظرة غير مسبوقة إلى الأيام الـ12 الأخيرة من مسيرة فيدرر، حيث يتحدث البطل عن الأسباب الكامنة وراء قرار اعتزاله وما يعنيه له ولعائلته.
وجرت المباراة الختامية لفيدرر في ساحة O2 في لندن، حيث لعب مع منافسه القديم وصديقه الاسباني رافايل نادال لفريق أوروبا ضد فريق العالم، بمشاركة مجموعة من النجوم بما في ذلك الملك السويدي بيورن بورغ والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني آندي موراي.
 
 
فيلم وثائقي يُلخّص أياماً من مسيرة روجر فيدرر التاريخية

رياضة

التنس

روجر فيدرر

رافايل نادال

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